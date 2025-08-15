Rol de la Dirección del Trabajo

SEÑOR DIRECTOR:

La Dirección del Trabajo (DT) ejerce un rol clave interpretando la normativa laboral vigente, pero sus recientes pronunciamientos han generado debates sobre la extensión de sus facultades y el impacto en la aplicación de la legislación y las relaciones laborales.

Así ha sucedido con la interpretación de la reducción de la jornada laboral, los servicios mínimos en huelgas, el descanso en Viernes Santo y sobre la negociación colectiva y los requisitos de los sindicatos interempresas, por mencionar algunos.

Cuando las cifras de desempleo alcanzan el 8,9%, durante el trimestre móvil abril-junio de 2025 y la tasa de desocupación entre las mujeres se sitúa en 9,9%, habría que al menos cuestionarse si no estamos dictando leyes e interpretándolas de tal forma que, más que aportar al progreso y crecimiento, ahogan a las medianas y pequeñas empresas. La intervención de organismos administrativos, como la DT, lejos de contribuir a la eficiencia regulatoria generan incertidumbre y tensiones en el ámbito laboral.

Por ello, es fundamental que las políticas laborales sean diseñadas y aplicadas con un enfoque que promueva el crecimiento económico y la protección de los derechos laborales, pero es imperativo que las interpretaciones y dictámenes emitidos por la DT, no dependan de los sesgos ideológicos de las autoridades de turno, sino que estén alineados con el marco legal vigente.

Josefina Soto L.

Área de Fiscalización

Ideas Republicanas