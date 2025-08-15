SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Rol de la Dirección del Trabajo

Por 
Cartas al director
Rol de la Dirección del Trabajo

SEÑOR DIRECTOR:

La Dirección del Trabajo (DT) ejerce un rol clave interpretando la normativa laboral vigente, pero sus recientes pronunciamientos han generado debates sobre la extensión de sus facultades y el impacto en la aplicación de la legislación y las relaciones laborales.

Así ha sucedido con la interpretación de la reducción de la jornada laboral, los servicios mínimos en huelgas, el descanso en Viernes Santo y sobre la negociación colectiva y los requisitos de los sindicatos interempresas, por mencionar algunos.

Cuando las cifras de desempleo alcanzan el 8,9%, durante el trimestre móvil abril-junio de 2025 y la tasa de desocupación entre las mujeres se sitúa en 9,9%, habría que al menos cuestionarse si no estamos dictando leyes e interpretándolas de tal forma que, más que aportar al progreso y crecimiento, ahogan a las medianas y pequeñas empresas. La intervención de organismos administrativos, como la DT, lejos de contribuir a la eficiencia regulatoria generan incertidumbre y tensiones en el ámbito laboral.

Por ello, es fundamental que las políticas laborales sean diseñadas y aplicadas con un enfoque que promueva el crecimiento económico y la protección de los derechos laborales, pero es imperativo que las interpretaciones y dictámenes emitidos por la DT, no dependan de los sesgos ideológicos de las autoridades de turno, sino que estén alineados con el marco legal vigente.

Josefina Soto L.

Área de Fiscalización

Ideas Republicanas

Más sobre:Dirección del Trabajodesempleopolíticas laborales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Liberación de tres reos por negligencia: Gendarmería remueve a director regional de Atacama e inicia sumarios

Casi 50 robos avaluados en $138 millones: la pesadilla sin fin de los colegios del SLEP Santa Rosa

Sin rentabilidad no hay crecimiento

Mercado financiero celebra que Kast y Matthei propongan eliminar el impuesto a la ganancia de capital y suman medidas

Lluvia y tormentas eléctricas se acercan a la capital con la esperanza de recuperar el déficit de precipitaciones

PDI recaptura en Caldera a sujeto liberado por “error” desde cárcel de La Serena

Lo más leído

1.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

2.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

3.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

4.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

5.
“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego y su imagen pública tras requerimiento de destitución

“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego y su imagen pública tras requerimiento de destitución

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

Servicios

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Liberación de tres reos por negligencia: Gendarmería remueve a director regional de Atacama e inicia sumarios
Chile

Liberación de tres reos por negligencia: Gendarmería remueve a director regional de Atacama e inicia sumarios

Casi 50 robos avaluados en $138 millones: la pesadilla sin fin de los colegios del SLEP Santa Rosa

Lluvia y tormentas eléctricas se acercan a la capital con la esperanza de recuperar el déficit de precipitaciones

Sin rentabilidad no hay crecimiento
Negocios

Sin rentabilidad no hay crecimiento

Mercado financiero celebra que Kast y Matthei propongan eliminar el impuesto a la ganancia de capital y suman medidas

Tribunal Constitucional rechaza requerimiento de ONG contra Dominga

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Tendencias

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas
El Deportivo

Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Betis por LaLiga

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal
Cultura y entretención

Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal

“Es una historia de horror”: así se hizo el desgarrador documental sobre Marcial Maciel y los abusos

Corporación Cultural de Rancagua exige disculpas públicas a Natalia Valdebenito por “chiste” sobre mineros fallecidos

Estudio revela que sólo el 1% de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki murió de cáncer asociado a la radiación de las bombas
Mundo

Estudio revela que sólo el 1% de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki murió de cáncer asociado a la radiación de las bombas

La ONU y la UE piden a Israel detener la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania

Cómo la muerte de un estudiante normalista reavivó el debate sobre violencia policial en México

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi