Rol de los gobiernos regionales

SEÑOR DIRECTOR:

El consejero regional, Felipe Serey, en una carta al director en La Tercera cuestiona por qué el Gobierno de Santiago no financia infraestructura cuya responsabilidad corresponde al Ministerio de Educación, institución donde él mismo ejerce un cargo de responsabilidad.

La verdadera pregunta es otra: ¿por qué los organismos llamados a ejecutar esos recursos no logran responder con la oportunidad que las comunidades esperan, obligando al Gobierno Regional a suplir necesidades que exceden sus competencias y que corresponden al Ministerio?

Manuel Gallardo

Administrador regional Gobierno de Santiago