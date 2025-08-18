Salud digital al centro

SEÑOR DIRECTOR:

Si queremos un sistema de salud más justo, equitativo, eficiente y centrado en las personas, necesitamos que quienes aspiran a liderar el país pongan la salud digital en el centro de sus propuestas.

Chile tiene la oportunidad de dar un salto estructural en la materia. Contamos con avances importantes, casos de éxito relevantes, capacidades instaladas y un ecosistema que se ha mostrado dispuesto a colaborar. Pero eso no basta. Se requiere decisión política, visión de Estado y un claro compromiso con pilares como la interoperabilidad de los datos clínicos, la calidad de las tecnologías puestas al servicio, el desarrollo de competencias digitales, la innovación y el fortalecimiento de la infraestructura digital.

Esperamos que los candidatos y candidatas presidenciales integren estos conceptos en sus agendas y, sobre todo, los prioricen en la próxima gestión. Porque un país que avanza debe garantizar una atención oportuna, de calidad y conectada con las personas, y en esto las tecnologías de la información y comunicación juegan un rol clave.

May Chomali

Directora Ejecutiva

Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS)