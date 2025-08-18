SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Salud digital al centro

Por 
Cartas al director
Salud digital al centro

SEÑOR DIRECTOR:

Si queremos un sistema de salud más justo, equitativo, eficiente y centrado en las personas, necesitamos que quienes aspiran a liderar el país pongan la salud digital en el centro de sus propuestas.

Chile tiene la oportunidad de dar un salto estructural en la materia. Contamos con avances importantes, casos de éxito relevantes, capacidades instaladas y un ecosistema que se ha mostrado dispuesto a colaborar. Pero eso no basta. Se requiere decisión política, visión de Estado y un claro compromiso con pilares como la interoperabilidad de los datos clínicos, la calidad de las tecnologías puestas al servicio, el desarrollo de competencias digitales, la innovación y el fortalecimiento de la infraestructura digital.

Esperamos que los candidatos y candidatas presidenciales integren estos conceptos en sus agendas y, sobre todo, los prioricen en la próxima gestión. Porque un país que avanza debe garantizar una atención oportuna, de calidad y conectada con las personas, y en esto las tecnologías de la información y comunicación juegan un rol clave.

May Chomali

Directora Ejecutiva

Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS)

Más sobre:sistema de saludsalud digitalinfraestructura digital

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cadem: Inflación y desempleo son las principales preocupaciones económicas en el país

Las razones que ponen a Chile como líder de la región en estudios clínicos: 147 aprobados en 2024 y 26 en lo que va de año

Trasladan a Bogotá a sicario del “Rey de Meiggs” para iniciar trámites de extradición

Mujer muere tras ataque armado contra vehículo en San Pedro de la Paz

Cómo es “olo”, el extraño color que solo pocas personas han logrado ver

El candidato Andrónico Rodríguez es apedreado después de votar en Bolivia

Lo más leído

1.
Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

2.
Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”

Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”

3.
Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

4.
Fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén es víctima de encerrona en Pedro Aguirre Cerda

Fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén es víctima de encerrona en Pedro Aguirre Cerda

5.
Repasa la jornada en la que Joaquín Niemann intentó quedarse con el título del LIV Golf

Repasa la jornada en la que Joaquín Niemann intentó quedarse con el título del LIV Golf

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Arsenal por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Arsenal por TV y streaming

Las razones que ponen a Chile como líder de la región en estudios clínicos: 147 aprobados en 2024 y 26 en lo que va de año
Chile

Las razones que ponen a Chile como líder de la región en estudios clínicos: 147 aprobados en 2024 y 26 en lo que va de año

Mujer muere tras ataque armado contra vehículo en San Pedro de la Paz

Registran un homicidio con arma blanca en Talca: autor del delito ya está identificado

Cadem: Inflación y desempleo son las principales preocupaciones económicas en el país
Negocios

Cadem: Inflación y desempleo son las principales preocupaciones económicas en el país

La musa de las oficinas top en Chile

José Luis Daza y su primer año como autoridad en Argentina

Cómo es “olo”, el extraño color que solo pocas personas han logrado ver
Tendencias

Cómo es “olo”, el extraño color que solo pocas personas han logrado ver

Trump Burger, el restaurante trumpista creado por un migrante indocumentado

Los 6 errores en la cocina que pueden causar intoxicación alimentaria

Los piratas van por todo el tesoro: Coquimbo Unido logra su octavo triunfo seguido y le saca nueve puntos a la U
El Deportivo

Los piratas van por todo el tesoro: Coquimbo Unido logra su octavo triunfo seguido y le saca nueve puntos a la U

Repasa el relato del triunfo de Coquimbo Unido sobre Everton que los pone en lo más alto de la Liga de Primera

A las puertas de la gloria: Joaquín Niemann pierde el título del LIV Golf en la última jornada ante un sublime Jon Rahm

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman
Cultura y entretención

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Jorge Marchant Lazcano: “Los homosexuales son personajes siempre sometidos a miradas hostiles y humillaciones”

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Trasladan a Bogotá a sicario del “Rey de Meiggs” para iniciar trámites de extradición
Mundo

Trasladan a Bogotá a sicario del “Rey de Meiggs” para iniciar trámites de extradición

El candidato Andrónico Rodríguez es apedreado después de votar en Bolivia

Israel anuncia expansión de operaciones militares en Gaza: “Seguiremos atacando hasta la derrota decisiva de Hamás”

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot