Seguridad en un nuevo gobierno

SEÑOR DIRECTOR:

La discusión sobre la importancia que tiene la seguridad en el debate público de cara a un nuevo gobierno entrante, no se agota sólo en definir una mayor o menor presencia de efectivos policiales, sino que continúa cuando ponemos en relieve el grado de estabilidad que le queremos proporcionar a nuestro país, el cual define la entrada de inversores o la fuga de capitales del panorama nacional.

Pero sin hablar solamente de efectos económicos, sin duda la primera labor de cualquier Estado moderno que tenga bases liberales es la de garantizar las condiciones de orden justas y necesarias para que todos los individuos desarrollen su proyecto de vida. Por ello, la seguridad no debe entenderse como una agenda de control, sino como la garantía institucional mínima para el ejercicio de la libertad. Cuestionar su urgencia en el debate público es ir en contra de las necesidades de los chilenos y de un futuro más próspero en materia económica.

Javier Salinas R.