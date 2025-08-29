SEÑOR DIRECTOR:

En carta publicada el miércoles recién pasado, el presidente de la Junta de Vigilancia Estero Puangue, 2ª Sección, Curacaví-María Pinto, Francisco Villalón, afirma que los esfuerzos para alcanzar la seguridad hídrica de la cuenca no pueden ni deben fundarse en acuerdos privados entre solo dos actores del sistema, si no en una necesaria visión estratégica de la cuenca Maipo-Mapocho. Eso es precisamente lo que hace el proyecto “Retorno Maipo”, incluido en nuestra estrategia Biociudad, al restaurar el equilibrio y la justicia hídrica a la cuenca, devolviendo aguas depuradas a su río de origen, pero, más importante aún, a los 7.500 agricultores de la Primera Sección del río Maipo, que por años han visto disminuir el caudal disponible para riego.

Retorno Maipo es una infraestructura clave para asegurar el abastecimiento de agua potable de la ciudad, ya que permitirá transportar 3m3 por segundo de agua apta para riego desde la Biofactoría Mapocho-Trebal de Aguas Andinas (Padre Hurtado) hacia los agricultores de la 1ª sección del río Maipo (Puente Alto), permitiendo a la ciudad abastecerse del río en periodos de escasez. El proyecto también garantizará el flujo constante hacia el río Mapocho gracias a un estanque de regulación de 100 mil m3.

Durante la megasequía, los agricultores de la 1ª Sección del Maipo han contribuido a asegurar el abastecimiento para consumo humano de Santiago, mientras los sectores aguas abajo de las Biofactorías han aprovechado el crecimiento de la ciudad para incrementar las superficies regadas.

El cambio climático nos obliga a ampliar la mirada y acelerar la ejecución de soluciones que permitan aumentar la adaptabilidad y la resiliencia hídrica de la cuenca, la que requiere contar con infraestructura para asegurar el abastecimiento de agua para ésta y las nuevas generaciones.

Cristián Schwerter

Director de Planificación, Ingeniería y Construcción de Aguas Andinas