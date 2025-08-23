SEÑOR DIRECTOR:

Sólo el año pasado, 1.449 niños menores de nueve años resultaron lesionados de diversa gravedad a causa de los siniestros viales, y el 90% de estos incidente ocurrieron en un vehículo particular. No solo alarma la baja percepción de riesgo que tienen los padres al continuar prescindiendo del uso de las sillas de seguridad, sino también la flagrante ausencia de políticas públicas efectivas que refuercen la seguridad vial infantil.

Es imprescindible implementar medidas reales y contundentes, como la obligatoriedad del uso de sistemas de retención infantil hasta los 12 años —tal como lo exigen la mayoría de las naciones de la UE— y establecer un plan de fiscalización permanente y rigurosa en zonas de alta circulación infantil que garantice el cumplimiento de estos dispositivos, cuyo uso no alcanza ni el 40%. Basta de discursos vacíos y de normalizar el abandono institucional: cada niño lesionado o muerto en las vías es el reflejo brutal de un país que sigue dándole la espalda a su infancia.

Alberto Escobar

Director de Movilidad de Automóvil Club de Chile