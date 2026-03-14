Seguridad y comercio

SEÑOR DIRECTOR:

El nuevo gobierno del Presidente José Antonio Kast inicia un nuevo ciclo político que ha puesto la seguridad como uno de sus ejes centrales. Para el país y especialmente para sectores como el comercio, los servicios y el turismo, el cumplimiento efectivo de esta agenda será determinante.

El comercio formal enfrenta hoy una de sus principales amenazas en la expansión del comercio ilegal, muchas veces vinculado al crimen organizado, que se instala en barrios comerciales y centros urbanos, deteriora la convivencia y desplaza a quienes cumplen con la ley y desean vivir en paz. Recuperar los espacios públicos y fortalecer las capacidades policiales y de inteligencia es clave para restablecer las condiciones de seguridad necesarias para el buen funcionamiento de la actividad económica.

La seguridad no es solo un desafío de orden público, es también una condición esencial para el desarrollo. Ciudades seguras favorecen la inversión, el empleo y, de manera muy directa, el turismo. Los visitantes eligen destinos donde pueden recorrer barrios comerciales, centros históricos y espacios públicos con tranquilidad y sin temor a ser víctimas de delitos.

Por ello, adherimos a las propuestas de las nuevas autoridades para impulsar con decisión esta agenda y reiteramos nuestra plena disposición a colaborar, desde el sector privado, para que las medidas se implementen con eficacia y logren devolver seguridad a trabajadores, consumidores y visitantes.

José Pakomio

Presidente

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile