Servidoras ejemplares

SEÑOR DIRECTOR:

Doña Dorothy Pérez me ha hecho recordar a otra gran servidora pública: doña Carmen Gloria Valladares, quien fue la que restableció el orden ese 4 de julio de 2021, durante la bochornosa inauguración de la Convención Constitucional, y que con un notable aplomo logró frenar el espectáculo circense al inicio de esa jornada.

Por su parte, doña Dorothy Pérez, desde que arribó a la Contraloría, ha cumplido de manera rigurosa y sobria con su rol -sin caer en frivolidades como “Contralorito”-, utilizando las mismas herramientas que tenía disponible su antecesor, es decir, sin haber necesitado modificaciones legales para ser más eficiente. Nuestro país necesita más servidoras como ellas.

Ignacio Garay P.

Abogado