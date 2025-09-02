Servidoras ejemplares
SEÑOR DIRECTOR:
Doña Dorothy Pérez me ha hecho recordar a otra gran servidora pública: doña Carmen Gloria Valladares, quien fue la que restableció el orden ese 4 de julio de 2021, durante la bochornosa inauguración de la Convención Constitucional, y que con un notable aplomo logró frenar el espectáculo circense al inicio de esa jornada.
Por su parte, doña Dorothy Pérez, desde que arribó a la Contraloría, ha cumplido de manera rigurosa y sobria con su rol -sin caer en frivolidades como “Contralorito”-, utilizando las mismas herramientas que tenía disponible su antecesor, es decir, sin haber necesitado modificaciones legales para ser más eficiente. Nuestro país necesita más servidoras como ellas.
Ignacio Garay P.
Abogado
Lo Último
Lo más leído
1.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.