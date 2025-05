SEÑOR DIRECTOR:

Si fuera mi hija la que, luego de ser abusada sexualmente, debe ver a su agresor en la calle durante cuatro años, porque entre policías, fiscalía y tribunales se demoran en formalizar y condenar. Si fuera mi hija la que tiene que esperar dos días —sin poder ducharse- para que el Servicio Médico Legal recoja las muestras necesarias para acreditar una violación, porque no tienen insumos. Si fuera mi hija a la que un juez devuelve al cuidado de quien ya la había abusado. Si fuera mi hija la que va de residencia en residencia, escapando de redes de explotación que nadie logra controlar. Si fuera mi hija: haría todo lo posible por salvarla.

Todas estas situaciones le ocurren hoy a miles de niñas y niños en Chile, porque no tienen un padre, una madre o un cuidador que las proteja. Están atrapadas en un sistema de protección roto, que, a pesar de saber sus propias fallas, no las corrige. Porque la culpa siempre la tiene otra institución, otra persona, o incluso las leyes y reglamentos.

Un sistema que no sufre consecuencias cuando falla. Que no sanciona a los que debería, que repite soluciones fracasadas, y que ni siquiera cumple con la ley que lo crea. Una ley que cambió el nombre del responsable (ya no es Sename), pero no su forma de operar. Son números, víctimas sin rostro, que son invisibilizadas. A menos que quienes por ley debemos ser garantes de los derechos de todos los niños y niñas hagamos algo.

Este 18 de mayo se conmemoró el Día Contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, y todos podemos hacer algo por erradicarla. Podemos sumarnos a la campaña #SiFueraMiHija, de la plataforma ActuarEsUrgente.org, para decirle a las autoridades responsables que sabemos lo que está pasando. Y que no dejaremos de repetírselo hasta que hagan lo necesario para terminar con esta tragedia.

Rafael Rodríguez Walker

Gte. de Desarrollo, Fund. San Carlos de Maipo

Juan Pablo Venegas

Gte. de Incidencia Pública World Vision Chile

Marinés Arredondo

Secretaria Directorio Fundación Tremendas

Nicole Salazar Díaz

Directora secretaria REDAN