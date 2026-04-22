Símbolos y responsabilidad

SEÑOR DIRECTOR:

La reciente imagen de un soldado dañando una representación de Cristo en el sur del Líbano, más allá de su carácter individual, pone de relieve la relevancia de los símbolos en contextos de alta sensibilidad histórica. En sociedades marcadas por memorias complejas, banalizar lo sagrado puede generar efectos que trascienden el hecho mismo. De ahí la importancia de actuar con responsabilidad, especialmente cuando los símbolos forman parte del tejido cultural global.

Rafael Rosell Aiquel