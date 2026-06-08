Crisis del empleo: urgencia nacional

SEÑOR DIRECTOR:

La crisis del empleo debe ser prioridad en la agenda nacional. Según cifras del INE, la tasa de desempleo supera el 9%, la informalidad bordea el 25%, el desempleo juvenil sobrepasa el 22% y la desocupación femenina alcanza el 10,5%.

Este escenario no es transitorio, sino consecuencia de más de una década de bajo crecimiento, con tasas cercanas al 2% anual y una proyección de expansión de apenas 1,7% para 2026, según la OCDE. Cuando la economía no crece, disminuyen las oportunidades, aumenta la precariedad y miles de personas quedan fuera del mercado formal.

Además de recuperar el crecimiento, es necesario abordar las barreras que dificultan el acceso al empleo, como avanzar hacia un sistema universal de sala cuna, financiado mediante un fondo solidario para aumentar la participación femenina y reducir brechas de género. Asimismo, resulta indispensable fortalecer la capacitación de jóvenes en áreas vinculadas a nuevas tecnologías y a las necesidades del mercado actual.

La informalidad también representa un desafío urgente, pues muchos trabajadores carecen de protección social y estabilidad laboral. En este contexto, resulta necesario debatir incentivos a la contratación formal, particularmente, perfeccionar el crédito tributario al empleo, focalizándolo en nuevas contrataciones y ampliando su cobertura para trabajadores de ingresos medios y bajos. Esta propuesta parece razonable para impulsar nuevas contrataciones y no solo preservar empleos existentes.

Los países que han reducido sostenidamente el desempleo lo han logrado mediante crecimiento, inversión, productividad y capacitación. Chile necesita una estrategia coherente que avance en esa dirección, porque detrás de cada cifra hay personas, familias y proyectos de vida que esperan una oportunidad.

Yarela Flores

Cynthia Cáceres

Fac.de Economía, Negocios y Gobierno USS