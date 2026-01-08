SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    ¿Sistema de educación más justo?

    Por 
    Cartas al director
    ¿Sistema de educación más justo? (Foto: Referencial/Aton)

    SEÑOR DIRECTOR:

    El ministro Cataldo expresó: “La educación superior ha ido evolucionando con el tiempo y se ha ido generando un proceso con mucho más precisión, más justo, respecto al resguardo de la garantía del derecho a la educación de todos nuestros estudiantes”. Como egresado del Instituto Nacional discrepo completamente de esa afirmación. Los estudiantes de colegios públicos cada vez tienen menos posibilidades de estudiar la carrera que desean, pues la brecha entre los puntajes de colegios privados y públicos ha aumentado dramáticamente.

    Entiendo que al ministro Cataldo no le gustan los rankings de resultados en las pruebas de admisión, pero el derecho a estudiar en la institución que se desee depende directamente del puntaje obtenido. El año 2014, el Instituto Nacional estaba en el lugar 13 del ranking, con un puntaje igual al 95,8% del puntaje del colegio que estaba en el primer lugar. Hoy está en el lugar 303, con un puntaje igual al 79,6% del puntaje del que obtuvo el mejor resultado.

    Jorge Niño

    Más sobre:colegios públicosSistema de educación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En internación provisoria adolescente de 16 años que lanzó líquido acelerante a funcionario del INBA en 2025

    Detienen a seis personas por tráfico de drogas en Padre Las Casas: cinco de ellos fueron enviados a prisión preventiva

    Declaran alerta temprana preventiva para las regiones Metropolitana y de O’Higgins por la amenaza de incendios forestales

    EE.UU.: Funcionarios de Minnesota afirman que el FBI les bloqueó la investigación del tiroteo efectuado por un agente del ICE

    ¿Cómo les habría ido a las inteligencias artificiales en la PAES?

    “Artículo pendiente”: debate en particular de sistema de inteligencia desafía urgencia impuesta por el gobierno

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Parque Claudio Arrau de Colina: inauguran un nuevo pulmón verde con inversión superior a los $4.100 millones
    Chile

    Parque Claudio Arrau de Colina: inauguran un nuevo pulmón verde con inversión superior a los $4.100 millones

    En internación provisoria adolescente de 16 años que lanzó líquido acelerante a funcionario del INBA en 2025

    Detienen a seis personas por tráfico de drogas en Padre Las Casas: cinco de ellos fueron enviados a prisión preventiva

    José Luis del Rio inicia su retiro y anuncia salida de directorios de Falabella, Tecnofast, Aza y Alto
    Negocios

    José Luis del Rio inicia su retiro y anuncia salida de directorios de Falabella, Tecnofast, Aza y Alto

    Inflación cierra 2025 en su menor nivel en cinco años y expertos reafirman perspectiva de que estará en 3% en primer trimestre

    Casen 2024: tasa de pobreza en Chile cae a 17,3%, pero los más pobres dependen cada vez más de subsidios

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio
    Tendencias

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    “Te va a echar Florentino...”: el ácido cruce entre Diego Simeone y Vinícius en la Supercopa española
    El Deportivo

    “Te va a echar Florentino...”: el ácido cruce entre Diego Simeone y Vinícius en la Supercopa española

    Hinchas de la UC agotan los abonos de dos galerías del Claro Arena

    Liverpool frena al Arsenal: los Gunners pierden la opción de escaparse en el liderato de la Premier League

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

    Aisles lidera el festival Valparaíso Cósmico

    EE.UU.: Funcionarios de Minnesota afirman que el FBI les bloqueó la investigación del tiroteo efectuado por un agente del ICE
    Mundo

    EE.UU.: Funcionarios de Minnesota afirman que el FBI les bloqueó la investigación del tiroteo efectuado por un agente del ICE

    El Secretario General de la ONU lamenta decisión de EE.UU. de retirarse de entidades de la organización

    Lula veta la ley que reduce las penas de Bolsonaro por intento golpista

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo