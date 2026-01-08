¿Sistema de educación más justo?

SEÑOR DIRECTOR:

El ministro Cataldo expresó: “La educación superior ha ido evolucionando con el tiempo y se ha ido generando un proceso con mucho más precisión, más justo, respecto al resguardo de la garantía del derecho a la educación de todos nuestros estudiantes”. Como egresado del Instituto Nacional discrepo completamente de esa afirmación. Los estudiantes de colegios públicos cada vez tienen menos posibilidades de estudiar la carrera que desean, pues la brecha entre los puntajes de colegios privados y públicos ha aumentado dramáticamente.

Entiendo que al ministro Cataldo no le gustan los rankings de resultados en las pruebas de admisión, pero el derecho a estudiar en la institución que se desee depende directamente del puntaje obtenido. El año 2014, el Instituto Nacional estaba en el lugar 13 del ranking, con un puntaje igual al 95,8% del puntaje del colegio que estaba en el primer lugar. Hoy está en el lugar 303, con un puntaje igual al 79,6% del puntaje del que obtuvo el mejor resultado.

Jorge Niño