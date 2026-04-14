Tasa máxima convencional

SEÑOR DIRECTOR:

El reportaje en Pulso Sábado (11 de abril) sobre los costos y beneficios de una reforma legal que eleve la tasa de interés máxima convencional (TMC) para créditos de consumo, asevera en sus ediciones de papel físico y digital que la TMC está hoy “al 31,54% anual”. No es así. Esa TMC está hoy en 40,90% anual.

En realidad, es 9 puntos mayor. La tasa de interés que cobra esta clase de créditos es mensual y por convención es multiplicada por doce para informar la TMC. Así, la tasa máxima mensualizada, que es la vivida por esos deudores, es 40,90/12 = 3,40833% mensual. Sin embargo, como es sabido, la anualización correcta de una tasa mensual exige tomar en cuenta el efecto del interés compuesto, que la convención citada omite. Al aplicar esta corrección, la TMC para estos créditos resulta ser 49,509% anual. Redondeando, es hoy 50% anual, nada menos.

Si se quitara a esta clase de créditos la fórmula especial que inventó el exsenador Eugenio Tuma y aplicó la reforma de 2013, esa TMC subiría hoy a 81,9% anual.

Salvador Valdés Prieto

Economista