Escuelas desprotegidas

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito del comunicado del Tribunal Constitucional, en que se conoció que declaró inconstitucionales partes del proyecto de ley Escuelas Protegidas, cabe señalar que, más allá de las consideraciones jurídicas involucradas, esta decisión constituye una mala noticia para el sistema educativo chileno.

Este es un proyecto de ley valioso y largamente esperado por las comunidades educativas. Fue impulsado a partir de una demanda compartida por colegios, directivos, docentes, padres y apoderados, con un objetivo transversal: fortalecer la seguridad, el respeto y el cuidado de toda la comunidad escolar. Las herramientas que propone Escuelas Protegidas responden a una necesidad real y urgente de las familias y los establecimientos educacionales para recuperar entornos seguros para el aprendizaje.

Por ello, creemos que la seguridad escolar es un valor que debe seguir guiando el debate público y las futuras políticas educativas, para que no se pierda de vista la protección de quienes estudian y trabajan en nuestras escuelas.

María Paz Larraín

Estíbaliz Ramírez

Escuelas Abiertas