SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Tecnócratas

    Por 
    Cartas al director
    Kast tras la nominación de sus 24 ministros. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    El gabinete anunciado por José Antonio Kast, con récord de futuros ministros sin militancia, bien podría ser tildado de “tecnócrata”. Frente a esto hay dos lecturas. La primera opera desde el desdén hacia los “señores políticos”, como si la política fuera una plaga de la que hay que librarse. La segunda, en cambio, ofrece una salida interesante, y es que el futuro gabinete demuestre que los ministros técnicos e independientes no sólo tendrán expertise en su área, sino que además, contarán con talento político, y si no lo tienen, al menos estarán dispuestos a invertir en ello y a rodearse de buenos asesores. La tecnocracia no es incompatible con la buena política.

    Chile necesita ministros que sean técnicos y, a la vez, políticos. Este es, quizás, el mayor desafío del primer gabinete del Presidente electo: cuidar la técnica sin despreciar la política y, al revés, hacer gestión pública con evidencia, datos duros y responsabilidad. Lo primero sin lo segundo es academia; lo segundo sin lo primero es populismo.

    Roberto Munita Morgan

    Director Administración Pública UNAB

    Más sobre:GabinetePolíticaMinistros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Primer discurso en foros internacionales: Kast debuta en cumbre con Lula y Petro

    Senado busca fórmula para resolver conflicto por continuidad de secretario de la corporación

    Delcy Rodríguez dice que Venezuela debe convertirse en una “potencia productora de petróleo”

    Obama afirma que el asesinato en Minneapolis es una “tragedia” y que los agentes federales “no están operando de manera legal”

    Corte de electricidad afecta a más de 12 mil clientes en la Región Metropolitana

    Rayo cae en medio de manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasilia: se reportan al menos 72 heridos

    Lo más leído

    1.
    Futura ministra de la Mujer

    Futura ministra de la Mujer

    2.
    La DC y el valor de la deliberación pública

    La DC y el valor de la deliberación pública

    3.
    Dichos de Iván Poduje en relación a reconstrucciones

    Dichos de Iván Poduje en relación a reconstrucciones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    Primer discurso en foros internacionales: Kast debuta en cumbre con Lula y Petro
    Chile

    Primer discurso en foros internacionales: Kast debuta en cumbre con Lula y Petro

    Senado busca fórmula para resolver conflicto por continuidad de secretario de la corporación

    Corte de electricidad afecta a más de 12 mil clientes en la Región Metropolitana

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes
    Negocios

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes

    El gran ajuste de los seguros contra incendios en Chile en la última década

    Máximo Pacheco: “Sé que el presidente electo tiene mucho aprecio y reconocimiento al trabajo que yo he hecho”

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad
    Tendencias

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad

    Cómo es el castillo que Carlos III alquilará para “bodas de lujo y eventos cinco estrellas”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Le gritó al plantel de la UC: la eufórica celebración del Mono Sánchez que terminó a los empujones en la Supercopa
    El Deportivo

    Le gritó al plantel de la UC: la eufórica celebración del Mono Sánchez que terminó a los empujones en la Supercopa

    Tras una infartante tanda de 20 penales: Coquimbo Unido supera a la UC y consigue su primera Supercopa

    Una cita con su mejor historia: New England Patriots tumba bajo la nieve a los Denver Broncos y va por el Super Bowl LX

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro
    Cultura y entretención

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    Delcy Rodríguez dice que Venezuela debe convertirse en una “potencia productora de petróleo”
    Mundo

    Delcy Rodríguez dice que Venezuela debe convertirse en una “potencia productora de petróleo”

    Obama afirma que el asesinato en Minneapolis es una “tragedia” y que los agentes federales “no están operando de manera legal”

    Rayo cae en medio de manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasilia: se reportan al menos 72 heridos

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur