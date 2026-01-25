Tecnócratas

SEÑOR DIRECTOR:

El gabinete anunciado por José Antonio Kast, con récord de futuros ministros sin militancia, bien podría ser tildado de “tecnócrata”. Frente a esto hay dos lecturas. La primera opera desde el desdén hacia los “señores políticos”, como si la política fuera una plaga de la que hay que librarse. La segunda, en cambio, ofrece una salida interesante, y es que el futuro gabinete demuestre que los ministros técnicos e independientes no sólo tendrán expertise en su área, sino que además, contarán con talento político, y si no lo tienen, al menos estarán dispuestos a invertir en ello y a rodearse de buenos asesores. La tecnocracia no es incompatible con la buena política.

Chile necesita ministros que sean técnicos y, a la vez, políticos. Este es, quizás, el mayor desafío del primer gabinete del Presidente electo: cuidar la técnica sin despreciar la política y, al revés, hacer gestión pública con evidencia, datos duros y responsabilidad. Lo primero sin lo segundo es academia; lo segundo sin lo primero es populismo.

Roberto Munita Morgan

Director Administración Pública UNAB