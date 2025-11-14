SEÑOR DIRECTOR:

Hace unos 8 años, vi una película llamada “22 de julio”, sobre el atentado en el campamento de jóvenes en Noruega ocurrido en el año 2011. Se me quedó grabada la escena en la que el terrorista confeso y orgulloso de su acción busca respaldo en el movimiento de ultraderecha europeo. Su abogado se entrevista con el líder y este último le dice “en el mundo hay mucho terror y miedo, y es por eso que el mañana nos va a pertenecer”. Sentí que algo venía que no estábamos viendo y que era siniestro.

El referéndum del Brexit fue en junio del 2016, con resultados impensados, tanto por la mirada geopolítica que involucraban, como por las artes con las cuales se lograron (Cambridge Analytics). Luego fueron la elección de Trump en 2016, con Steve Bannon como principal ideólogo. Éxito que dejó a muchos sorprendidos por el perfil del “anticandidato”, sobre cuya persona pendía diverso tipo de acusaciones. Hoy, el cúmulo de acusaciones pendientes solo ha aumentado.

La instalación de la ultraderecha en el continente europeo avanza, en países como Italia o Alemania o en los Países Bajos, o en naciones nórdicas, como Finlandia y Suecia, donde el Estado de bienestar parece ser secundario frente a los miedos en los que se han asentado los programas de ultraderecha. Inmigración sostenida, narcotráfico, trata de personas, y economías que se mueven cada vez más lento. Si a eso se añade una creciente desconfianza en las instituciones garantes de la democracia, tenemos el terreno perfecto para que partidos y gobiernos de corte autoritario se desarrollen como solución a las amenazas percibidas por la población.

Este domingo tenemos elecciones presidenciales. Por segunda vez candidatos de ultraderecha, abiertos defensores de Pinochet, se presentan con chances de pasar a segunda vuelta e incluso ganar una elección presidencial. ¿Contagio? La población tiene la respuesta en estas elecciones.

Juanita Gana