SEÑOR DIRECTOR:

Con el inicio del año escolar y la publicación de los resultados del Simce, cada marzo reaparece un diagnóstico conocido: mejoras en algunos indicadores, estabilidad respecto a los años anteriores y brechas entre grupos socioeconómicos. Esta vez coincide con el cambio de gobierno y abre una pregunta inevitable: ¿interpretarlos como un argumento para empezar de nuevo o como una oportunidad para consolidar lo aprendido?

Durante las últimas décadas, Chile ha impulsado importantes políticas curriculares, evaluativas y pedagógicas en lenguaje. Con el apoyo del Centro de Políticas Públicas UC, analizamos las implementadas entre 2006 y 2024. Algunas han logrado estabilidad y legitimidad, mientras que otras se han interrumpido prematuramente. Casi todas comparten un problema estructural: la escasa evaluación sistemática de sus efectos, lo que termina favoreciendo la reinvención de políticas en lugar de su perfeccionamiento.

Aprender a leer críticamente, a escribir con claridad y a participar oralmente no es un logro que se alcance en un ciclo político, sino a lo largo de una trayectoria educativa. Reiniciar estrategias cada cuatro años no solo es ineficiente; también debilita las posibilidades de los estudiantes y el trabajo de docentes y comunidades escolares.

En este momento de inflexión política, el desafío no es diseñar la próxima reforma, sino fortalecer una política de lectura, escritura y oralidad integrada y equitativa a lo largo de toda la escolaridad, con acompañamiento para docentes y equipos directivos. Chile no necesita una nueva política en esta materia, sino una política de Estado, basada en evidencia y sostenida por acuerdos transversales de largo plazo.

Alejandra Meneses, Campus Villarrica UC

Marigen Narea, Escuela de Psicología UC

Pelusa Orellana, CIIL Universidad de los Andes

Soledad Concha, Facultad de Letras UC

Teresa Covarrubias, Focus

Maili Ow, Facultad de Educación UC

Manuela Álamos, socióloga

Karen Mariángel, DEP Universidad de Chile