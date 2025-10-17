Un mal recuerdo

SEÑOR DIRECTOR:

Este 18 de octubre de 2025, se mal recuerdan seis años del llamado “estallido social”. Un hito marcado por la rabia y la violencia que no trajo ningún resultado palpable en términos de política pública.

Recordar esta fecha hoy, ya no es un referente de demandas sociales. Al contrario, los recuerdos son símbolos de destrozo, de saqueos, de robo, de violencia y un sinfín de incivilidades, todo afectando gravemente a locatarios y vecinos de Providencia, como también a instalaciones municipales, entre los que se destacan los dos cafés literarios.

La lección es evidente: que ningún cambio real puede construirse desde la destrucción. Que los problemas del país no se resuelven quemando, saqueando o dividiendo, sino dialogando, trabajando y respetando la ley. La violencia jamás puede presentarse como una forma legítima de expresión política. Chile necesita reencontrarse con la paz, el orden, la esperanza y el desarrollo; no con la nostalgia del caos.

Rodrigo Valenzuela Báez

Valentina Alarcón Chávez

Mauricio Labbé Barría

Solange Wolleter

Concejales de Providencia