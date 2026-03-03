SEÑOR DIRECTOR:

Hace más de un siglo, Luis Pardo, al mando de la Yelcho, se internó en los mares antárticos para rescatar a la expedición de Ernest Shackleton en la Isla Elefante. Su hazaña combinó preparación, disciplina y sentido del deber. No fue solo coraje: fue excelencia aplicada en condiciones extremas. Como relata Juan Francisco Lecaros en su libro “En busca de las entrañas del hielo: La edad heroica de la exploración antártica”, aquel rescate forma parte de uno de los episodios más destacados de nuestra historia polar y del compromiso chileno en la Antártica.

Ese espíritu sigue presente en Chile, aunque a veces difuso. Convivimos con orgullo por nuestra historia y, al mismo tiempo, con la sensación de un potencial que no terminamos de desplegar. Contamos con talento, innovación, organización social e instituciones que, pese a tensiones, continúan operando.

El inicio de un nuevo ciclo político ofrece una oportunidad para encauzar esa energía. Pero no basta la intención: se requiere buena gobernanza, capaz de resguardar el desarrollo de largo plazo y generar confianza amplia. Chile tiene las capacidades.

Transformar orgullo y frustración en acción colectiva depende de liderazgo, coordinación y visión compartida. Como en 1916, el desafío no es solo resistir la adversidad, sino atreverse a navegar hacia un destino común con audacia y excelencia.

Gonzalo Jiménez Seminario

CEO de Proteus Managment & Governance y profesor adjunto de Ingeniería UC y del Centro de Gobierno Corporativo UC