Venta de fentanilo

SEÑOR DIRECTOR:

La venta ilegal de parches de fentanilo es un hecho de suma gravedad. El fentanilo es un medicamento de alta potencia del grupo de los opioides utilizado para pacientes con dolor severo. Es 50 a 100 veces más potente que la morfina. Por ello, cuando es bien administrado, es una excelente herramienta terapéutica disponible en distintas formas: parches, comprimidos sublinguales o ampollas.

En Chile, los parches de fentanilo se deben dispensar con receta cheque. Resulta urgente fortalecer el control de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, así como mantener los registros actualizados de los profesionales que prescriben estos fármacos.

Aún existen establecimientos sin sistemas electrónicos de gestión ni receta electrónica, lo que impide la trazabilidad completa de los medicamentos hasta su administración en el paciente. Sin ello, no es posible prevenir adecuadamente extravíos o robos, exponiendo tanto a nuestros profesionales farmacéuticos como a la población.

Es imperativo fortalecer la fiscalización, aplicar sanciones efectivas y coordinar a los actores relevantes para que, trabajando en conjunto, impidamos la oferta del fentanilo en el mercado ilícito. Solo así podremos evitar sus nefastas consecuencias y resguardar la salud pública.

M. Soledad Velásquez U.

Vicepresidenta Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile