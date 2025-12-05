Violencia y Estado
SEÑOR DIRECTOR:
Mientras el Estado sea incapaz de controlar la violencia desarrollada por unos pocos adolescentes en tan solo 14.000 metros cuadrados (menos de una hectárea y media), que es lo que mide el terreno donde se emplaza el Instituto Nacional, pensar que podrá hacerlo contra grupos fuertemente armados en La Araucanía o contra el crimen organizado, no es más que un sueño ingenuo.
José Miguel Rodríguez Sáez
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.