Vuelta a clases y nuevo gobierno

SEÑOR DIRECTOR:

Esta semana sonó la campana dando inicio al año escolar. Detrás de esto, hay horas de planificación, coordinación entre equipos, formación de profesores, y el compromiso renovado de miles de docentes y educadoras con el aprendizaje integral de niñas, niños y jóvenes.

Un regreso al colegio que coincide, además, con el inicio de un nuevo ciclo político y la instalación de un nuevo gobierno. Esto abre una oportunidad concreta para impulsar los cambios urgentes y necesarios en beneficio de nuestra educación. Hoy enfrentamos importantes brechas de aprendizaje en estudiantes, profesores con escaso apoyo, condiciones laborales exigentes e infancias cuyo derecho a aprender en entornos seguros y adecuados aún no está plenamente garantizado.

Este nuevo año escolar no debe marcar solo el reinicio de un calendario administrativo. Debe convertirse en un momento de inflexión y en el punto de partida para que las nuevas autoridades impulsen una agenda educativa con compromisos concretos y acciones que pongan a los docentes y educadoras en el centro de nuestro sistema educativo. Porque cuando un alumno tiene buenos profesores, somos capaces de marcar su vida y ampliar sus horizontes. Y cuando un país pone a la profesión docente entre sus prioridades, logra mejoras sostenibles en sus resultados educativos y en el desarrollo del país.

Verónica Cabezas

Directora ejecutiva de Elige Educar