Dunkerque: la película de Christopher Nolan que no se ve igual en todos los cines

“Las películas pueden darte esa sensación visceral y es esa combinación mágica de la emoción visual y la experiencia grupal que se vive en una sala de cine, donde todo el mundo está experimentando lo mismo, lo que me fascina. Creo firmemente en esa capacidad del cine de hacerte vivir experiencias que jamás podrías vivir de otro modo”, afirmó Christopher Nolan en entrevista con el El Mundo.

El cineasta responsable por la dirección de películas como Memento, la trilogía de Batman encarnado por Christian Bale e Interstellar, conversó en extenso con el medio español sobre su carrera como director audiovisual y arremetió duramente contra las populares plataformas para ver distintas producciones cinematográficas, en específico Netflix.

"La televisión existe desde los años 50 y Netflix es televisión. ¿A quién le importa Netflix? No creo que afecte a nada, no es más que una moda, una tormenta en una taza de té. ¿Cuál es la definición de una película? ¿Qué es una película? ¿Algo que dura dos horas? ¿Es un género en particular? Nada es eso. Lo que ha definido siempre una película es que se vea en un cine. Ni más ni menos", dijo en defensa de aquel formato que para él, es el único que realmente permite disfrutar un filme.

Su más reciente producción, Dunkerque ha sido alabada por la crítica y se suma a los tantos éxitos de este director. Sin embargo, las especificaciones técnicas con que fue creado este filme y posteriormente proyectado, no permiten experimentarla a cabalidad en cine, aquel lugar de experiencias colectivas que tan fervientemente defendió Nolan, en desmedro de los servicios de streaming.

Dunkerque fue grabada en una cinta de 70 mm para proveer al espectador de una imagen envolvente, y en formato IMAX con el fin de proporcionar la mayor calidad y detalle posible. Es este el formato con el que Christopher Nolan quiso crear el filme y mostrarlo al mundo, pero no tomó en cuenta que casi todas las salas de cine del planeta, solo exhiben en 70mm sin IMAX o bien en formatos estándar de calidad inferior.

Anton Volkov, publicó en su cuenta de Twitter una imagen que proporciona los detalles técnicos de cada tipo de pantalla, y que grafica cómo se ve la imagen. Según indica la infografía proporcionada por Warner Bros, en las pantallas que predominan no se observa la imagen tal como Nolan lo filmó, sino un porcentaje de esta.

"Teniendo escrito el guión, me senté con mi director de fotografía, Hoyte Van Hoyteman, y hablamos sobre qué formato funcionaría. Ya habiendo usado IMAX para Interstellar, lanzamos muchas ideas, como 35mm anamórfico que va muy bien con la naturaleza horizontal de la playa. Pero al final del día, sabíamos cómo usar este formato que era el de más alta calidad para la imagen de cualquier formato visual que se ha inventado", dijo Nolan en entrevista con Little White Lies.

Según indica el sitio Magnet, en Estados Unidos hay 31 salas que pueden exhibir Dunkerque en formato 70mm IMAX, cantidad que no aumenta en los otros países. Entre Oceanía y Asia solo hay dos de estas salas: una en Melborne y otra en Bangkok. Mientras que en Europa son cuatro salas: una en República Checa y tres en Reino Unido.

“¿Qué es una pelí­cula? La única definición de una pelí­cula, realmente, es que se presenta en un cine”, declaró Nolan en El Mundo. Su película, no se puede ver con la misma calidad con que fue filmada en todas las salas de cine. Solo en 37 salas en todo el mundo.