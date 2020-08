Tony Hawk’s Pro Skater: la banda sonora de una generación

La música y los videojuegos han tenido una relación estrecha. Sagas como Mega Man, Sonic the hedgehog, Donkey Kong Country, Final Fantasy, The Legend of Zelda y, sobre todo, Super Mario, han gozado de bandas sonoras memorables.

En esa misma senda, aunque por el costado, aparece Tony Hawk's Pro Skater. A diferencia de los títulos anteriormente mencionados, que destacan por melodías elaboradas y fáciles de retener en la mente, el simulador de skate tuvo canciones de grupos musicales. Eso sí, su enfoque fue principalmente el punk, ska y hard rock.

Bandas como Bad Religion, Millencolin, AFI, Lagwagon y Goldfinger se sumaron a otras más consagradas como Rage Against the Machine, Motörhead, Red Hot Chili Peppers y The Ramones para marcar la banda sonora de muchos adolescentes y jóvenes de inicios de los 2000.

Cambio de milenio

Ya en los últimos años de la década del '90 el consumo se orientó fuerte hacia el público adolescente y juvenil en la música. Por un lado, el pop tenía figuras como Britney Spears, Christina Aguilera y NSync. Por otro, grupos como Blink 182 (que tenía a Travis Barker recién llegado), Limp Bizkit y Papa Roach, entre tantos otros, presentaban la contraparte, sin dejar lo comercial de lado.

En la misma senda del consumo adolescente-juvenil —y también infantil— estaban los videojuegos. Los principales dominantes de la escena eran Sony con PlayStation, Nintendo con Nintendo 64 y, en una porción bastante menor, Sega con Dreamcast. Salvo N64, las otras consolas usaban discos, lo que les permitía aumentar la cantidad de información a usar.

Cabe destacar que el empleo de discos vino antes con otras consolas. Sega CD y NEC's TurboGrafx-CD fueron de las primeras en desarrollar la tecnología con discos compactos. Eso sí, no tuvieron éxito.

Pese a que Sony lanzó la primera PlayStation a mediados de la década del '90, comenzando el 2000 fue que la plataforma de entretenimiento adquirió masividad en los videojugadores latinoamericanos. El gran catálogo disponible, potenciado por una piratería masiva, sencilla y económica, le dio cuerpos de ventaja por sobre Nintendo 64 y Sega Dreamcast.

Que los juegos vinieran en CD hacía que la música de estos también fuese distinta. Uno de los casos más emblemáticos fue Sonic 3D Blast, que lanzado en Sega Genesis tuvo música usando el chip de sonido de la consola; mientras que en su versión de Sega Saturn tuvo una banda sonora distinta, con otras melodías compuestas y grabada con instrumentos reales.

Tras la elaboración de melodías de títulos como el mismo Sonic, Super Mario o Mega Man, hubo otros que fueron derechamente por canciones. Fifa 99 fue uno de los títulos más jugados en aquella época, con "Rockafeller Skank" de Fatboy Slim convirtiéndose en una especie de himno.

Sin embargo hubo otro que se volvió un emblema de aquella enérgica generación.

El debut

En el mundo anteriormente mencionado -al que debemos sumar el éxito de las luchas libres de la WWF emitidas por La Red-, es que aparece un videojuego dedicado a un legendario skater que destacaría por sobre el resto, casi como el resumen de una época.

Tony Hawk's Pro Skater fue lanzado por Neversoft, empresa nueva en el rubro del entretenimiento electrónico, el 31 de agosto de 1999 para PlayStation. Debido al desapego de otros títulos de skate, que estaban orientados al 2D, los creadores del juego decidieron instalar una especie de parque acondicionado para practicar. Eso les sirvió para tener una experiencia fiel a la práctica del deporte, lo que se vio reflejado en un éxito inmediato del título.

Pablo Gorigoitía, docente en la carrera de Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la Universidad SEK, destaca que en el debut se "lograron definir muchas cosas que hoy en día son canon en un juego", especialmente en cuanto a mecánicas, lo que le valió un rápido éxito. De hecho, de acuerdo a IGN, tras su lanzamiento fue el tercer título más vendido de PlayStation en ese año.

Así, con el juego ya ramificado, comenzó a instalarse en la mente de millones de jóvenes alrededor del mundo. Aparte del entonces popular Tony Hawk, otros nombres como Chad Muska, Bob Burnquist, Rune Glifberg, Elissa Steamer, Andrew Reynolds y Geoff Rowley, por mencionar algunos, empezaron a ganar notoriedad en el inconsciente colectivo de videojugadores.

Sumado a ello, la música también se hizo un lugar. "El OST de Tony Hawk aparece en un punto de inflexión histórica para la música de los videojuegos", asegura Francisco Cerda, músico chileno que compuso la banda sonora de Omen of Sorrow, destacando a su vez el cambio de soporte físico (cartuchos a CD) como punto clave en esta arista. "Esto llevó a que varios músicos en boga, ajenos al mundo de los videojuegos, tuviesen la oportunidad de participar con su trabajo", complementa.

Goldfinger, Primus y Dead Kennedys en el primer Tony Hawk

Las melodías elaboradas y hermosas de franquicias que dominaron la industria de los videojuegos no estaban ni de cerca en Tony Hawk's Pro Skater. Guitarras eléctricas con mucha distorsión, voces que no destacaban por su virtuosismo sino por un sello distinto y baterías con ritmos rápidos. Rock, punk y ska. Todo ello marcó el primer éxito de Neversoft.

"Recuerdo que la banda sonora la sentía muy acompañadora, muy real. Te conducía al tiro al estar ahí en la calle. Generaba un sentido de realidad muy interesante", rememora Gorigoitía.

Aquella lista de diez canciones estaba comandada por bandas como The Ernies y un riff de guitarra demoledor con "Here and Now", que recuerda ligeramente al tema inicial del primer Doom; Suicidal Tendencies y la batería disparada en "Cyco Vision"; y "Superman" de Goldfinger que era un golpe "refre-ska-nte" entre tanta distorsión -y que, quizá por ello, terminó convirtiéndose en una de las más destacadas-.

Además de ellos, otros como Dead Kennedys y Primus también aparecen en el OST, siendo estos destacados por el mismo Tony Hawk, quien aseguró a Vice que jamás pensó que le aceptarían la música de los primeros en el juego.

Spider-Man con RATM, Millencolin y Lagwagon de fondo

Tras el éxito del primer juego, en Neversoft planearon de inmediato la secuela. Nuevos escenarios, más skaters y, por supuesto, nueva música vendría en Tony Hawk's Pro Skater 2, el cual fue lanzado el 20 de septiembre de 2000 para PlayStation.

El suceso fue inmediato. De hecho, fue el segundo videojuego más vendido del año en Estados Unidos (pasando las 1.500.000 copias), siendo solo superado por Pokemon Stadium (Nintendo 64). Detrás de ambos, estaba el primer juego de Tony Hawk.

Enfocándonos en la banda sonora, el juego aumentó la cantidad de canciones y añadió rap a los estilos que ya venían en el título anterior. Su introducción ya era un golpe seguro: "Guerrilla Radio" de Rage Against the Machine.

Eso sí, no todo quedaría ahí. Otras bandas que contribuyeron al juego calaron hondo por varios años. De hecho, era común tener compañeros de colegio que tenían parches en sus mochilas de Lagwagon, Millencolin o Bad Religion (o, derechamente, rayados los nombres de esos grupos con corrector -"liquid", como dirían otros-).

Aquel título, probablemente el más emblemático de la franquicia, contó con el escenario del hangar como el recurrente y Spider-Man como el personaje secreto que todos querían sacar.

Siguientes bandas sonoras

La gallina de los huevos de oro la tenía Neversoft, que de la nada pasó a tener todo. Así, aprovechando la situación, fue uno de los precursores en sacar un juego por año (crítica que actualmente se le hace a desarrolladoras como EA, Ubisoft y Activision, con franquicias como Fifa, Assassin's Creed o Call of Duty, respectivamente), manteniendo esa modalidad entre 2001 y 2007. Así, durante 2001 y 2002 lanzó Tony Hawk's Pro Skater 3 y 4, respectivamente.

Si es por hablar de bandas sonoras, estas aumentaron en cantidad de canciones respecto de sus predecesores (aprovechando el nuevo cambio de soporte de CD a DVD y la nueva generación de consolas, encabezada por PlayStation 2) y comenzaron a tener artistas cada vez más históricos, como es el caso de Motörhead, Red Hot Chili Peppers, AC/DC, Iron Maiden, N.W.A. y The Ramones, por mencionar algunos.

Luego la marca pasó a tener títulos con otros añadidos. El "Pro Skater" quedó de lado, dando lugar a otros como Underground, American Wasteland, Project 8, Downhill Jam y Proving Ground. A medida que pasaban los lanzamientos, el hip-hop ganaba más espacio, sumado a clásicos del rock, con himnos como "Rock and Roll All Nite" de Kiss, Break on Through (To the Other Side) de The Doors y "Live Wire" de Mötley Crüe.

Las mejores según el mismo emblema

En noviembre del año pasado, Vice entrevistó a Tony Hawk para saber cuáles eran las bandas sonoras favoritas de los juegos que protagonizó.

Una de las sorpresas fue que, en medio de la entrevista, reveló que Fergie le pidió en alguna ocasión incluir música de Black Eyed Peas en sus juegos. La respuesta del skater fue desentenderse del tema. "Simplemente no encaja ni con nuestro género ni nuestra audiencia", reflexionó al medio norteamericano.

Volviendo a sus favoritas, dentro del top 5 dejó fuera Tony Hawk's Pro Skater 3. Pese a aumentar considerablemente la cantidad de canciones, aseguró que no relacionaba a AFI ni cKy con el mundo del skate. Además, añadió no ser un gran fan de los Ramones, pues su vínculo estaba más arraigado con Dead Kennedys.

Así del quinto al segundo lugar escogió los siguientes (en orden): Tony Hawk's Pro Skater 2, Underground, Pro Skater 4 y American Wasteland. Este último, lanzado en octubre de 2005, contó con 14 covers realizados especialmente para el juego. La portada fue una especie de homenaje a London Calling de The Clash, cambiando la guitarra por un skate. Su éxito le valió hacerse un espacio en el ránking Billboard.

¿Y el que tiene mejor soundtrack? Hawk es claro: el primer juego. Pese al miedo de algunos skaters y bandas por ser parte del título, debido a que nadie sabría si este sería exitoso, las sugerencias del patinador estrella fueron consideradas. "Para mí, los mejores (en ese entonces) eran Dead Kennedys y Primus. Es divertido, porque sugerí Dead Kennedys pensando en que no los podrían incluir por sus letras", contó. Al final fueron considerados, aunque parte de sus canciones fueron censuradas.