Clara Gallo, protagonista de la serie Todxs Nosotrxs: “El lenguaje inclusivo rompe con las estructuras que limitan el pensamiento”

“Soy una persona no binarie y mi papá no lo acepta”, dice Rafa a su primo Vini y la rommate de él, Maia. “Así que me vine a Sao Paulo para vivir con mi primo gay que sí entiende todo”, dice Rafa presentándose en la serie Todxs Nosotrxs.

La premisa es simple: Rafa se autodefine como perteneciente al género no binario, es decir, no se identifica ni con el género femenino ni masculino. Su padre no la comprende, por lo que decide dejar el campo y viajar a Sao Paulo para recurrir a su primo por ayuda. Vini es homosexual y vive con Maia, una mujer activista afromamericana, feminista y vegana.

Los tres libran sus propias luchas y cada una de sus diferencias serán los puntos de cohesión para este loco mundo en el que estamos. Esa es la nueva apuesta de HBO, una producción de ocho episodios que promedian los 35 minutos, con Brasil como escenario.

La producción latinoamericana tiene por objetivo incursionar en el uso del lenguaje inclusivo, así como en dar un rol protagónico a las personas que se consideran parte de grupos minoritarios, en el caso de Todxs Nosotrxs, no binaries, homosexuales, feministas, veganos y afrodescendientes.

“Fue un desafío colectivo”, dice Kelner Macedo (Vini) en conversación con Culto. “Tenemos aquí tres personajes principales muy distintos entre ellos, que piensan distinto, y tienen tres posiciones diferentes en la vida. Entonces fue un reto para nosotros encontrar la manera de ecualizar esas tres energías”, dice el actor brasileño de 26 años.

Complementando lo que dijo Macedo, Clara Gallo (Rafa) detalló que su personaje siempre tenía la energía muy alta. “Fue un desafío tener eso siempre adentro mío, tanta energía, pero al final de la escena estábamos todos muy tranquiles, muy naturales, y también a lo largo de todo el trabajo. Nos entendimos bien los tres desde el principio y durante el rodaje con tan solo mirarnos ya podíamos entendernos bien”, detalla la actriz (24) a Culto.

Rafa (Clara Gallo), Maia (Julianna Gerais) y Vini (Kelner Macedo).

Para Julianna Gerais (Maia) de , en tanto, lo más complejo estuvo en comprender el lenguaje de la serie, en el sentido del mensaje que se buscaba transmitir con la historia de Rafa, Vini y Maia.

“Es una comedia dramática, pero uno se da cuenta que conoce mucha gente así”, dijo Gerais sobre la historia centrada en los tres jóvenes. “También hubo que entender lo que quería Vera [Egito, una de los creadores], porque por ahí ella quería cosas que no estábamos acostumbrados, cosas que era interesantes, pero eran una novedad y tuvimos que entender cómo funcionaban”.

Es justamente el lenguaje uno de los elementos principales -y novedosos- de Todxs Nosotrxs. Tal como anticipa su nombre, la producción utiliza lenguaje incluso a lo largo de todo su guión, buscando hacer partícipe a todos independiente de su género u orientación sexual.

“El lenguaje inclusivo es todo un tema. Es un desafío traerlo y es algo muy reciente, no estamos acostumbrados a ver eso. Entonces fue un reto”, explica Clara Gallo, cuyo personaje trae el uso de esta habla.

“El guión ya lo traía como algo central porque forma parte del personaje de Rafa. Fue algo que desde un principio lo vimos y después se fue volviendo cada vez más natural porque, cuando era Rafa, yo me refería a mí de esa forma”, relata Gallo, quien agrega que conforme avanzó el rodaje, el resto de equipo se fue acostumbrando a su uso.

“Es una cuestión de estar dispuesto a intentar, a equivocarse, de probar, porque se trata de la identidad de muchas personas y es una manera también de romper las estructuras del lenguaje usual que limita nuestro pensamiento”, opina la actriz tras Rafa.

La serie creada por Vera Egito, Heitor Dhalia y Daniel Ribeiro, y llevada a la pantalla por HBO Latinoamérica, fue recibida con alegría por parte del los actores y actrices que encarnan a los personajes principales. Según explican Gallo, Macedo y Gerais a Culto a través de una videollamada, el exponer la perspectiva de personas consideradas minorías, es un aporte muy valioso (y necesario).

“Me llamó la atención poder contar la historia de tres jóvenes que suelen estar puestos en las producciones muy al margen de las historias centrales. Estamos hablando de una mujer negra vegana, de un gay que cuestiona el lugar que definieron para él, y una persona no binaria. Pero acá los traemos al centro y eso también trae discusiones y caminos que son posibles”, dice Macedo. “Hay que pensar más producciones con este tipo de cuestionamientos”, concluye.

Deconstruyendo (o construyendo) a Rafa, Vini y Maia

Para cada uno el proceso de trabajo fue diferente, lo que es lógico considerando que son personajes totalmente diferentes al común que se ve en pantalla, y distintos entre sí. Todos ellos averiguaron por medio de testimonios, bibliografías e incluso youtubers para dar vida a las personas que vemos en pantalla.

“No me inspiré en nadie específico”, dice Clara Gallo respecto a Rafa, joven no binaria. “Lo primero que hice fue buscar testimonios de gente no binarie para entenderlas y saber cómo elles se descubrieron, cómo le contaron a sus familias, por ejemplo. Traté de hablar con muchas personas no binaries en el mundo para buscar ese aspecto dentro mío para poder interpretar a Rafa”.

Kelner Macedo, en tanto, relata a Culto que recurrió a sus clases de teatro para la construcción de Vini, “tratando de recordar en el curso a todas esas personas que estaban como ‘trabados’ en sus cuerpos”, dijo el actor brasileño.

“Nuestro trabajo en la actuación es mucho observar. Cómo camina, cómo habla, cómo se comporta, y me parece que nos alimentamos de esos distintos comportamientos y acciones. Para Vini entré en un proceso muy solitario, como suele ser la construcción de un personaje. Es un proceso interno, donde uno trata de hacer entrar o encajar al personaje dentro de uno”, detalló.

Para Julianna Gerais fue un caso distinto, porque ella misma se identifica con Maia en cuanto a ser mujer feminista afroamericana, lo que la llevó a profundizar aún más en aquellas temáticas.

“Averigüé sobre movimientos sociales minoritarios. Estudié más sobre el feminismo, por ejemplo, que era algo que en la universidad vi en las clases, o sea que ya sabía algo, pero traté de buscar más información sobre eso. Traté de enterarme más sobre especias -porque Maia es vegana- y también sobre el movimiento negro. Y de hecho, en Brasil hay una Youtuber que se llama Nátaly Neri, que habla justamente de eso, que es mujer negra, feminista vegana. Ella me inspiró mucho para poder componer a Maia”, desclasificó Gerais.

Todxs Nosotrxs se emite por HBO los días domingo a las 22 horas. Con cuatro episodios en emisión -que debutaron el 22 de marzo-, tiene por delante cuatro capítulos más.