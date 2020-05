Netflix eleva sus precios: ¿Cuánto cuestan hoy los servicios de streaming en Chile?

Las recomendaciones de películas, series y documentales se multiplican en tiempos de pandemia. Y el streaming, con una oferta de producciones originales y títulos del pasado, se erige como un refugio que muchos están dispuestos a pagar. Las cifras están a la vista. El servicio Disney+ (aún no disponible en Chile) contabiliza 54,5 millones de usuarios a casi medio año de su debut. Netflix, en tanto, llegó a los 183 millones de suscriptores en el mundo, luego de vivir un primer trimestre de 2020 superior a las expectativas.

Pero, al menos en Chile (México es otro país que vive lo mismo), el momento de mayor demanda de estas plataformas coincide con la implementación del pago de IVA a servicios digitales. De acuerdo a la modernización de la legislación tributaria, aprobada en febrero pasado, desde este 1 de junio se le aplicará impuesto a las compañías de streaming disponibles en el país.

En esta categoría entran las empresas que otorguen “el suministro o la entrega de contenido de entretenimiento digital, tal como videos, música, juegos u otros análogos, a través de descarga, streaming u otra tecnología, incluyendo para estos efectos, textos, revistas, diarios y libros”, señala la reforma.

¿Cómo impactará a los usuarios? Hasta ahora, el único que ha dado una respuesta clara es Netflix, que como detalló hoy La Tercera aumentará los precios de sus planes. A la espera de la posible actualización de valores, esta es el panorama actual de los servicios de streaming que ofrecen películas y series en Chile.

Netflix

Desde el 1 de junio, la plataforma experimentará un alza en sus tres planes: el Básico (1 pantalla) pasará a costar $5.940, el Estándar (2 pantallas y calidad de imagen HD) tendrá un valor de $8.320 y Premium (4 pantallas y UHD) ahora estará a $10.700. Presenta constantes actualizaciones en su interfaz y un catálogo que se renueva varias veces a la semana con producciones propias, entre las que se cuentan las películas Misión de rescate y El Irlandés y las series La casa de papel, Poco ortodoxa y Tiger King. También ha adquirido contenido externo, como una veintena de filmes de Studio Ghibli, los seis primeros ciclos de Modern family y todas las temporadas de Community. Ente sus próximos estrenos están Space Force, con Steve Carell, una nueva película de Spike Lee (Da 5 Bloods) y cada lunes lanza dos capítulos de la serie sobre Michael Jordan, The last dance.

La película Misión de rescate, uno de los últimos éxitos de Netflix.

Amazon Prime Video

Con una interfaz más básica y un catálogo diferente, la plataforma de Amazon tiene un valor mensual de $3.500. Permite ver series como The office, How I met your mother y Weeds, además de producciones propias como Hunters y Tales from the Loop (pronto estrenará El Presidente, sobre el FIFA Gate y Sergio Jadue). Una de sus principales fortalezas es que, al menos hasta que llegue a Latinoamérica el servicio de streaming de Disney, cuenta con buena parte del catálogo de la compañía, desde títulos de Pixar (este domingo arriba Unidos) a las recién añadidas películas de Star Wars y las segundas partes de Frozen y Maléfica.

Apple TV+

Aunque en un inicio se le consideró como un rival directo de Netflix, los analistas ya lo consideran un competidor intermedio o menor. Su precio en Chile hasta ahora es de $3.500 y ofrece sobre todo series. Está The Morning Show, con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon; la serie de suspenso Servant; el drama de fantasía con Jason Momoa, See; una mirada actualizada a la escritora Emily Dickinson (Dickinson), y recientemente agregó Defending Jacob, el primer protagónico de Chris Evans en televisión. También tiene el muy comentado documental Beastie Boys story, que indaga en la historia del trío musical autor de Sabotage.

El documental Beastie Boys story, de Apple TV+.

HBO GO

Aunque el servicio está habilitado para quienes tienen contratado el pack de HBO en su suscripción de cable (en el caso de VTR todos los canales están liberados), la plataforma se puede pagar directamente, a un precio que no ha variado desde que llegó a mediados de 2017 ($7.700 mensuales). Entre sus últimos títulos de peso están la tercera temporada de Westworld, la miniserie The plot against America y la película Bad education, con Hugh Jackman. Ofrece además Había una vez… en Hollywood y la última Spider-Man, junto a todo el celebrado catálogo histórico de HBO, con documentales premiados y series como Los Soprano, The wire, Game of thrones y Chernobyl.

FOX App

La plataforma de streaming de FOX sumó en las últimas semanas Rocketman y Ad astra: Hacia las estrellas, con Brad Pitt, además de la serie The new pope, la continuación de la historia en el Vaticano con Jude Law. Cuenta con películas como Deadpool 2, La favorita, Un lugar en silencio y Una mujer fantástica, y entre sus series se cuentan This is us, The walking dead y Outlander. Tal como HBO GO, se puede pagar directamente, a un precio de $7.490.

The new pope es la continuación de The young pope. Ambas están en FOX App. Foto: Gianni Fiorito.

Starzplay

Desde el año pasado opera en el país este servicio de la cadena Starz, a un precio de $3.200. Su último estreno es la versión en miniserie de El nombre de la rosa, con John Turturro como principal estrella. The great, la serie de época protagonizada por Elle Fanning, es original de Hulu en EE.UU., pero llegará el 18 de junio a este servicio, que ya cuenta con los derechos en Latinoamérica de otros títulos de la misma plataforma, como The act y Castle Rock. Starzplay ofrece otras producciones televisivas, como Pennyworth, Mr. Mercedes, Luther y Spartacus, además de películas.

Qubit TV

Original de Argentina, este servicio ofrece una buena cantidad de títulos no disponibles en otras plataformas, a un precio mensual de $4.990. Cuenta con una decena de películas de Akira Kurosawa, 26 de Alfred Hitchcock, 22 de Luis Buñuel y cinco de Orson Wells. Generoso en agrupar cine de distintas latitudes, entre sus títulos más frescos están Tangerine (del director de El proyecto Florida) y la alemana Victoria, a la misma distancia que clásicos como El gran dictador y Casablanca.

Calles peligrosas, de Scorsese, se puede ver en Qubit TV.

Mubi

Un servicio de streaming para cinéfilos con la mirada en el pasado y en la actualidad. Añade una nueva película cada día (solo están disponibles durante un mes) y actualmente ofrece una prueba gratis de una semana, para acceder a filmes de directores como Xavier Dolan, Pablo Larraín y Louis Malle, viajando por todas las épocas del cine de autor. Este domingo, por ejemplo, lanzan en exclusiva el corto The fall, del realizador Jonathan Glazer (Under the skin). Su valor por mes es de $4.500.