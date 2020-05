Peter Hook afirma que se sintió “molesto” con Ian Curtis después de su muerte

"Estaba realmente molesto con Ian cuando murió”, confiesa Peter Hook (1956), en entrevista con Yahoo Entertainment en el día que se cumplen 40 años del suicidio del cantante de Joy Division, quien se colgó de una viga en su casa. El bajista, además reconoció que otros sentimientos lo invadieron en ese momento: “El suicidio de un amigo o familiar muy cercano siempre te deja con la culpa”.

Pasado casi medio siglo, ahora Hook ahora piensa de un modo diferente. “Lo importante que te das cuenta, a medida que envejeces, es que el hecho de que [Joy Division] no continuó. No era lo más importante para Ian”, agregó.

Además, Hook contó que los comienzos de New Order, la banda que conformó junto a sus compañeros de Joy Division Bernard Sumner y Stephen Morris junto a la pareja de este último, Gillian Gilbert, tuvo comienzos dificiles, en parte por la sombra de su anterior agrupación.

“Los fanáticos no fueron solidarios. Solían pasar todo el concierto pidiéndonos a gritos canciones de Joy Division. No esperaba que fueran solidarios, para ser honesto. De hecho, perdimos mucha confianza. El público era abiertamente hostil. Querían Joy Division”, señaló el bajista.

So this is permanent

Pero no solo de recuerdos habló “Hookie". Anunció que este lunes se transmitirá vía streaming So this is permanent, un recital de 2015 donde junto a su banda The Light interpretó todas las canciones de Joy Division, en la iglesia Christ Church, de Macclesfield, el pueblo natal de Curtis, a las afueras de Manchester.

“Era la iglesia a la que Ian solía ir cuando era niño, estaba en el coro. Nos involucramos e hicimos un concierto de caridad para salvarla, todavía está allí. Tocamos todas de una sola vez todas las canciones de Joy Division escritas y grabadas. Tomó más de cuatro horas y estaba inmensamente orgulloso de ello", cuenta el bajista.

So this is permanent, comenzó a transmitirse este lunes a partir de las 07.00 de la mañana hora de Chile (12 pm de Reino Unido) y estará disponible en el canal de YouTube del grupo durante 24 horas antes de que un DVD esté disponible en junio.

Además, Hook animó a los fans a donar a The Epilepsy Society.

Revisa So this is permanent, a continuación: