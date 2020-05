“Doo Wop (The Thing)”: la advertencia a hombres y mujeres que llevó a Lauryn Hill al estrellato

Conocida por romper estereotipos de género y de estilos musicales, comenzó su carrera artística como miembro del trío hiphop y reggae The Fugees, pero fue capaz de despegar con sus propias alas. Aunque en realidad, dio inicio a su veta musical mucho, mucho antes.

“Habían muchos discos, constantemente sonaba música [en mi casa]. Mi madre tocaba el piano, mi padre cantaba, y siempre estuvimos rodeados por la música”, dijo Lauryn Hill en conversación con Academy of Achievement en junio del 2000.

Hija de Valerie Hill -una profesora de inglés- y Mal Hill -un consultor experto en computación-, sentó las bases de su trayectoria musical desde sus estudios en la escuela secundaria Columbia, donde además de desempeñarse como cheerleader, tomó clases de violín, de danza y formó el coro gospel.

Fue cuestión de tiempo para que otro compañero con dotes musicales se comunicara con ella. Prakazrel “Pras” Michel estaba interesado en formar un grupo musical, el que con el tiempo incluyó al primo de Michel -Wyclef Jean- y pasaron a denominarse The Fugees, famosos por temas como “Killing me softly” y “Ready or not”.

Conocida como la reina del Hip Hop, tiene un único álbum como solista: The Miseducation of Lauryn Hill, lanzado en 1998, pero solo ese bastó para posicionarla entre los nombres fuertes de la escena musical urbana, tanto por su letras rupturistas, como por la combinación de diversos estilos.

La canción más conocida de su álbum y -por qué no- de su carrera, es “Doo wop (The thing)”, una oda a la igualdad y la liberación tanto racial como de género, con una combinación musical innovadora para la época entre R&B y Hip Hop.

¿Cómo una simple canción puede enviar tantos mensajes distintos?

Lauryn Hill es directa. Habla específicamente a los hombres, luego a las mujeres, y el título de su álbum no deja mucho a la libre interpretación.

The Miseducation of Lauryn Hill inevitablemente rememora el libro The Mis-Education of the Negro, escrito de Carter G. Woodson publicado en 1933 que habla de las restricciones en materia de educación que había contra los afroamericanos: el libro postula que imperaba el adoctrinamiento en vez de la enseñanza, lo que provocaba dependencia y la búsqueda de lugares de inferior calidad por parte de las personas de color.

“'Miseducation', todos los días significa algo más para mí. La gente automáticamente pensaba: ‘Tal vez sus profesores no le enseñaron nada’. Pero no fue eso. [...] Yo denomino la frase como ‘Educación errónea’, no porque fuera una educación errónea per se, sino simplemente porque era algo contrario a lo que el mundo dice que es la educación. Esta educación que vino de la vida y la experiencia, y no necesariamente académica sino relacionada con la vida”, explicó a Academy of Achievement.

Y luego, por supuesto, la canción en cuestión, cuyo título por sí solo no dice mucho, pero que basta escuchar sus versos para encontrarle más de un sentido.

“Doo wop (The Thing)” fue escrito por Lauryn Hill y fue su debut como solista en 1998. Una advertencia a los mujeres (No finjas ser una roca cuando en realidad eres una gema) y otra dirigida a los hombres (Más preocupados por sus llantas que por sus mujeres).

Una mina de oro musical que le dio a Hill los Grammy por Mejor presentación femenina R&B y Mejor Canción R&B, y Miseducation... fue nominado a 11 categorías, de las cuales obtuvo 5. Un récord en el Hip Hop.

Desde Debbie Gibson que una mujer no debutaba en el Nº1 del ránking Billboard Hot 100 con una canción escrita, producida e interpretada por ella.

“Por alguna razón, las mujeres no son tomadas en serio como pensadoras, creadoras, arreglistas y productoras. La industria piensa que siempre tiene que haber un hombre en alguna parte supervisando la situación. No te hace sentir bien como artista cuando tienes una conversación sobre tu música y la gente no te toma en serio”, dijo Lauryn Hill en entrevista con Playboy.

Con “Doo wop (The Thing)”, que comienza con la base musical de “Stop Her On Sight (S.O.S.)” de Edwin Starr, Hill quería demostrar que una mujer podía ser tomada en serio únicamente por su calidad musical y no por exhibir su cuerpo.

“No desprecio lo que hacen [aludiendo a las mujeres de la industria que usan su sexualidad], desprecio su pensamiento. Mi música habla sobre cierta forma de pensar, y si los zapatos te calzan... ¿Sabes a lo que me refiero? Conocí chicas coo Lil’ Kim mientras crecía, incluso pude ser así a cierta edad, y hay una grave falta de amor propio tras ese pensamiento. Quiero decir, cuando tenía 14 años, pensaba que si un hombre no me silbaba, eso significaba que yo no era linda. Pero en algún momento maduras o sucumbes al concepto de ‘Oh, debo mostrar más de mi cuerpo porque solo así me sentiré hermosa’. El sexo es genial, pero solo es una parte de la historia", dijo la artista a la revista Details.

El videoclip fue grabado en Manhattan y muestra a Lauryn Hill interpretando a dos mujeres diferentes: una caracterizada como en los 60s y otra en los 90s.