Tsunamis estrena videoclip de “Camisa de estrellas”, adelanto de su nuevo disco

Este lunes, la banda nacional Tsunamis estrenará el video clip de “Camisa de estrellas”, single -de 7 minutos- con que adelantan lo que será su nuevo álbum.

El clip, dirigido por el cineasta Pepe Alarcón, fue grabado en un solo día, y muestra al vocalista Goli Gaete recorriendo una casa deshabitada rodeada de objetos. En la dirección de arte estuvo Tan Vargas, también miembro del conjunto.

“Mi personaje en el video, fue idea de Pepe Alarcón y también siento que responde al momento que está viviendo Tsunamis, donde vuelvo a situarme y asumir mi rol dentro de la banda como una figura más protagónica, como una especie de capitán de barco (ríe), sobretodo ahora con el nuevo disco y la nueva formación”, comenta Goli.

Por su parte, el cineasta Pepe Alarcón señala que este nuevo material responde a un proyecto audiovisual que venía realizando con Goli hace varios meses. “En ese transcurso la maqueta fue cambiando de referencias, y en cómo yo me imaginaba a la banda en el video. Fue un buen desafío hacer un clip para una canción de 7 minutos”.

Francisco Fernández, guitarra y co-fundador de la banda complementa: “De este video destaco la simbiosis y la conexión creativa que hubo entre Goli, Pepe y Tan, porque hicieron que la música y el imaginario lograran correr tanto en paralelo como en una narrativa común".

¿Y sobre los 7 minutos de duración? "Como ‘single’ estamos claros que no respeta el formato que exige la industria, porque tiene su propio ritmo, pero me parece atractivo el riesgo que implica el no atenerse a esas convenciones e instar al público a pasajes menos esperados. Es una invitación abierta”, señala Fernández.

A fines de junio la banda proyecta tanto el lanzamiento del segundo single, “El futuro”, como del nuevo álbum a través del sello BYM Records.

Además, este lunes a las 22 horas Goli Gaete realizará por la cuenta de instagram @tsunamis_universal un set acústico a modo de streaming promocional, como lo han venido realizando varios artistas en cuarentena.

Aparte de Goli, Tsunamis está conformado por Francisco Fernández (guitarra), Sebastián Arce (batería), Patricio Larraín (bajo), Cristóbal Rawlins en (piano y synthe), Tan Vargas (lap steels y guitarras) y Sebasax (saxo tenor y alto).

Revisa el clip a continuación: