Libros sobre racismo lideran ranking de ventas en Estados Unidos

Barack Obama, el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, llevaba apenas un año en el poder cuando la abogada de derechos civiles Michelle Alexander (1967) publicó su libro The New Jim Crow, un poderoso alegato en contra del maltrato dado a la población negra por el sistema penal y por la policía. Desde el 2010 hasta hoy pasó una década, su país eligió un presidente ubicado en las antípodas de Obama y una pandemia sumió a todo el mundo en la inercia doméstica. Hasta que nuevamente la policía actuó. Malamente.

A 19 díaz de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd mientras estaba bajo custodia policial, The New Jim Crow escaló al quinto lugar entre los libros de no ficción más vendidos de la lista de The New York Times. El libro de Alexander alude a la llamada Legislación Jim Crow, un conjunto de leyes que después de la Guerra de Secesión sistematizó la segregación racial en el sur de Estados Unidos.

Para Michelle Alexander, ese entramado judicial perpetuaba el racismo en los viejos tiempos, lo continuó bajo Obama a través de las cárceles y la policía y, tristemente, lo sigue haciendo ahora. El libro, que en su edición en español se llama El color de la justicia, tuvo una nueva publicación este año, conincidiendo con el caso de Floyd y las posteriores protestas.

Para darle mayor contexto a todo, la autora y abogada de la Universidad de Stanford expresó esta semana la siguiente opinión en una columna en The New York Times: “Debemos reimaginar la justicia. Los días de jugar a arreglar nuestro sistema de injusticia se han acabado. El sistema no está roto; funciona según su diseño”.

Su lapidario análisis se produce en medio del aumento de ventas de los libros sobre racismo e inequidad en Estados Unidos, consecuencia natural del interés entre la población estadounidense, incluyendo la blanca. O, tal vez más que nunca, la blanca. Precisamente uno de los autores más vendidos, Ibram X. Kendi, se refería a esto en twitter: “Más gente blanca que nunca, de acuerdo a recientes encuestas, reconoce que el racismo es un problema esencial y se pronuncian por un cambio al respecto”.

Kendi mantiene dos obras de su autoría en la lista de los diez libros de no ficción más vendidos de The New York Times: How to be an antirracist en el número 3 y Stamped from the beginning en el número 6.

La lista de las 10 concentró por primera vez en su historia obras que abordan la segregación, el racismo y la inequidad. Lo hizo tanto en volúmenes físicos y en e-books.

A nivel de ficción, por otro lado, destacan Ojos azules (lugar 6) y Beloved (lugar 11), ambas de la ganadora del Nobel afroamericana Toni Morrison.

Pero es la lista de no-ficción la que más llama la atención. Acá también destaca en el lugar 7, Cuestión de justicia (Just mercy en inglés), narración del abogado Bryan Sevenson sobre el caso de Walter McMillian, un trabajador forestal afroamericano de Alabama injustamente condenado a la pena capital por violación y asesinato. El libro había alcanzado nuevo relieve hace unos meses a través de su adaptación cinematográfica Buscando justicia, con Michael B. Jordan y Jamie Foxx.

La venta de libros sobre los candentes tópicos del racismo también se reflejó en cadenas como Amazon y Barnes & Noble. The acuerdo a The New York Times, los siete y nueve primeros libros más transados respectivamente de ambas tiendas online tienen que ver con el racismo y la segregación.