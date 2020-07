El caso Jeffrey Epstein: una línea de tiempo

El pasado domingo 19 de julio, la familia de Esther Salas -jueza a cargo de un caso vinculado a Jeffrey Epstein- fue baleada en su residencia en New Jersey. Su hijo de 20 años recibió un disparo que le quitó la vida, y el esposo de Salas -Mark Anderl, un abogado penal de 63 años- fue impactado de gravedad.

Esther Salas fue designada para dirimir en la demanda colectiva contra el Deutsche Bank, liderada por inversores del banco entre 2017 y 2020. Se investiga si la institución vigiló como corresponde a sus clientes “de alto riesgo”, los que incluyen a Jeffrey Epstein.

Tras su muerte en agosto de 2019 y un documental titulado Jeffrey Epstein: asquerosamente rico, estrenado el 27 de mayo por Netflix, el caso del magnate estadounidense acusado de tráfico de menores entre figuras de ‘Élite’ ha dado que hablar masivamente.

No solo por la gravedad de las acusaciones, también por la red de personas involucradas, entre ellas, el Príncipe Andrew -hijo de la Reina Elizabeth II- y el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

1974: Jeffrey Epstein, de 21 años, comienza a dar clases en Dalton, un prestigioso colegio en Manhattan. Allí fue tutor del hijo de Ace Greenberg, presidente de Bear Stearns -un banco de inversiones-.

1976: Bear Stearns contrata a Epstein en principio como encargado de cuentas y posteriormente como socio ‘limitado’, con la ayuda de Greenberg y el CEO de ese entonces, James Cayne.

Jeffrey Epstein.

1981: Epstein dejó de trabajar en Bear Stearns -supuestamente- para comenzar su propia compañía. El mismo año, funda Intercontinental Assets Group Inc., el que dirigió desde su departamento en Nueva York según información de The New York Times.

1987: Epstein comenzó a realizar consultas con Steve Jude Hoffenberg, presidente de Towers Financial Corporation, una agencia de cobro de deudas. Años después, Hoffenberg fue condenado a 20 años de prisión por fraude, ya que usó los fondos de la compañía para pagar a inversores anteriores y mantener un estilo de vida lujoso para sí mismo.

Finales de los 80′: Jeffrey Epstein estableció vínculos con Leslie Wexner, fundador de Limited Brands -Victoria’s Secret, Bath & Body Works-. Se volvieron tan cercanos que Wexner le dio control financiero. “Wexner confía tanto en Epstein que le dio poder sobre su fondo fiduciario, sus fideicomisos y fundaciones”, reportó Vanity Fair en 2003.

1991: Steve Jude Hoffenberg es demandado. Si bien Epstein orquestó varios movimientos financieros, no enfrentó cargos ya que solo era “consultor”.

Comienzos de los 90: Jeffrey Epstein conoce a Ghislaine Maxwell, miembro de la socialité británica e hija del fallecido magnate británico Robert Maxwell. Fueron pareja un par de años y posteriormente permanecieron como amigos. A Maxwell se le acusa de colaborar con Epstein en el tráfico de menores a comienzos de los 90.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

2003: La periodista Vicky Ward publica un perfil de Jeffrey Epstein en Vanity Fair. En el texto describe detalladamente las manipulaciones financieras del empresario, pero no se mencionan las denuncias como depredador sexual.

2005: Epstein es acusado de abuso sexual contra una niña de 14 años. Una mujer escuchó una conversación de su hijastra en la que le contaba a una amiga que tuvo sexo con un hombre mayor a cambio de dinero. Fue la primera de varias denuncias.

Mayo 2006: Jeffrey Epstein es acusado ante un jurado de cometer múltiples actos sexuales ilegales.

2006: Si bien habían varias denunciantes, el jurado de Palm Beach, Florida, solo escuchó 1 acusación. El resultado fue imputarlo de 1 cargo por solicitud de prostitución. Tras esto, el FBI inició su propia investigación en torno a más casos que vinculaban a Epstein.

Donald Trump, Melania Trump, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

2008: Epstein se declara culpable de un cargo estatal de solicitar prostitución a una menor de edad.

2009: Tras ser sentenciado a 18 meses de prisión, Epstein solo cumple solo 13 meses y es inscrito como criminal sexual. Según informó ABC, Epstein llegó a un acuerdo para evitar una pena más dura. “El departamento de justicia efectivamente dio inmunidad a Epstein por múltiples presuntos delitos que involucran a menores de edad a cambio de sus declaraciones en torno a delitos menores en la corte estatal de Florida”, detalló un reporte de ABC en 2016. Los abogados del empresario solicitaron al gobierno federal que los términos de acuerdo se mantuvieran en reserva. Además fueron cuestionados sus vínculos con el ex presidente Bill Clinton y con Donald Trump. “Conozco a Jeffrey hace quince años, es un tipo increíble”, así describió el actual presidente de EE.UU. a Epstein en una entrevista con New York Magazine en 2002.

Enero 2015: Virginia Roberts interpone una demanda judicial contra Jeffrey Epstein. La mujer de 29 años declaró que Epstein la obligó a tener relaciones sexuales con sus “amigos de altos perfiles”, incluyendo al Príncipe Andrew, cuando ella tenía 17 años. Lo anterior en el marco de “orgías con menores de edad” que organizaba en una isla privada de caribe. La acusación incluyó a Ghislaine Maxwell como coordinadora de los encuentros. Un juez desestimó la denuncia, pero el caso fue reabierto en 2017 y se resolvió fuera de la corte. También se reveló que una estudiante de Community College declaró bajo juramento haberle llevado a Epstein a seis adolescentes, todas en edades de 14 a 16 años.

Príncipe Andrew y Jeffrey Epstein.

Diciembre de 2018: Bradley Edwards -abogado- demanda a Epstein por difamación. El caso se resolvió fuera de la corte.

Febrero 2019: Kenneth A. Marra, juez a cargo del juicio contra Jeffrey Epstein por tráfico de menores, falla a favor de las víctimas que lo acusaron en 2007.

Julio 2019: Epstein es arrestado en el aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey por los cargos de liderar una red de tráfico de menores entre 2002 y 2005 en sus mansiones de Nueva York y Florida. La espera de su juicio sería en prisión, arriesgando una pena de 45 años.

Jeffrey Epstein.

25 de julio de 2019: Jeffrey Epstein fue encontrado inconsciente al interior de su celda en Nueva York, mientras esperaba su juicio por los cargos federales de tráfico de menores. Fue hallado con marcas en su cuello. Esto a una semana de que los fiscales le negaran la libertad bajo fianza tras considerar que representaba “alto riesgo” de huir.

10 de agosto de 2019: A los 66 años, Jeffrey Epstein es encontrado colgado en su celda. Si bien fue declarado oficialmente como suicidio, sus abogados apuntaron a otras teorías que involucran la participación de terceros, por lo que las circunstancias de su muerte fueron investigadas.

27 de mayo de 2020: Netflix estrena la serie documental Jeffrey Epstein: asquerosamente rico que detalla el caso protagonizado por el empresario, su red de contactos y testimonios de las víctimas.

2 de julio de 2020: Ghislaine Maxwell es arrestada por el FBI como ex socia y colaboradora de Epstein en el reclutamiento de jóvenes.

19 de julio de 2020: La familia de Esther Salas -jueza a cargo de un caso vinculado a Jeffrey Epstein- fue baleada, resultando en la muerte de su hijo de 20 años, y su esposo de 63 años hospitalizado en estado de gravedad. Según constató CNN, el principal sospechoso fue encontrado muerto presuntamente tras suicidarse.