Venecia 2020: cine femenino, filmes de autor y dos producciones de Hollywood

Ya venía siendo una especie de tradición que a estas alturas del año el Festival de Venecia anunciara una selección de películas que parecía un cargamento de artillería pesada, con muchos de los títulos que en los meses siguientes se llenarían de elogios y premios. Así había sido en los años inmediatamente anteriores con Guasón (2019), Roma (2018) o La forma del agua (2017), obras que rápidamente pasaron a llenarse de medallas artísticas y en el caso de la cinta con Joaquin Phoenix, también de público e impacto mediático. El 2020, como es previsible, no será el caso.

En estricto rigor es probable que el sólo hecho de que la llamada Mostra de Venecia se haga en manera presencial sea ya todo un hito. Es lo que no pudo pasar, por ejemplo, con Cannes, el encuentro francés que es el principal competidor de la muestra italiana y que este año no se realizó por encontrarse en medio de la hora más crítica de la pandemia en Europa.

El Festival de Venecia es parte de la Biennale di Venezia (cuya versión de arquitectura se trasladó al 2021) y es además el encuentro fílmico más antiguo de Europa, con 88 años de vida. Quizás ese orgullo primó a la hora de tomar la decisión de hacer una muestra presencial del 2 al 12 de septiembre, a diferencia de la opción del Festival de Locarno (Suiza) en agosto y del Festival de Toronto (Canadá) en septiembre, que serán mixtos. Es decir, se darán filmes con público en sala y también de manera online.

Como sea, la selección de las películas anunciadas este martes 28 de julio tiene al menos una característica evidente: de los 18 filmes que competirán por el León de Oro, ocho son de cineastas mujeres. También y como era de esperar, este año no hay mucho Hollywood, un perfil que Venecia había explotado hasta el máximo y que probablemente ahora tuvo su origen en la crisis de la industria cinematográfica estadounidense en medio de la pandemia.

Por el contrario, lo que sí hay es bastante filme de autor, de directores europeos y también de Asia. Uno de los más destacados de Estados Unidos es Nomadland, filme de la realizadora Chloé Zhao (The rider) protagonizado por Frances McDormand (Oscar a Mejor Actriz por Tres anuncios por un crimen) en el rol de una mujer afectada por la crisis económica que emprende una vida como nómade por el Oeste de Estados Unidos, a bordo de su casa rodante. La película viene tan bien aspectada que incluso compartirá día de estreno con el Festival de Toronto el próximo 11 de sepiembre.

La malograda señorita Marx

La cineasta italiana Susanna Nicchiarelli dirige Miss Marx, la recreación de la vida de Eleanor Marx, la hija menor del padre del comunismo. Activista social, traductora y ocasional actriz, Marx tuvo una vida manchada por el infortunio en las relaciones afectivas, cuyo corolario fue la infidelidad de su pareja Edward Aveling, un biólogo que se casó en secreto con una actriz. En el rol de Eleanor Marx, que se suicidó a los 43 años en Londres, está Romola Garai, conocida por Expiación (2007) y Las sufragistas (2015).

La actriz británica Vanessa Kirby, conocida por su rol de la princesa Margarita en la primera temporada de The crown, estará en dos películas en competencia: en The world to come, de la directora noruega Mona Fastvold, comparte cartel junto a Casey Affley en una historia ambientada en la Costa Este de Estados Unidos a mediados del siglo XIX; en Pieces of a woman, del húngaro Kornél Mundruczó (Jupiter’s moon), co-protagoniza un drama sobre la pérdida de su hijo junto a Shia LaBeouf.

Desde Alemania llega And tomorrow the other world, cinta de Julia von Heinz sobre una estudiante de derecho que se involucra con los movimientos universitarios de izquierda en su país, conocidos como “antifa”, acrónimo de “antifascista”. Una curiosidad: uno de sus actores es el austríaco con raíces chilenas Noah Saavedra.

Entre los nombres más conocidos en competencia, aunque siempre dentro del rango autoral mencionado, están el ruso Andrei Konchalovsky (Los amantes de María), que presenta Dear comrades, sobre la represión de una revuelta de trabajadores en la Unión Soviética de 1962; el prolífico cineasta japonés Kiyoshi Kurosawa (Tokyo sonata) con la cinta Wife of a spy, trama de espías ambientada durante la Segunda Guerra; el israelí Amos Gitai (Rabin: The last day), quien llevará Laila in Haifa, con un elenco mayormente femenino; o el iraní Majid Majidi (Los niños del cielo), que en Sun children aborda los derroteros de un grupo de muchachos que deben ayudar económicamente a sus familias.

En las secciones fuera de la competencia oficial destacan el inglés Roger Mitchell (Notting Hill), con The duke, filme con Helen Mirren y Jim Broadbent sobre el caso real del robo de un cuadro de Goya en 1961; Sportin’ life, trabajo del estadouniense Abel Ferrara (Rey de Nueva York) que incorpora su experiencia con la cuarentena en Nueva York; o Salvatore: Shoemaker of dreams, documental del italiano Luca Guadagnino (Llámame por tu nombre) sobre el diseñador de moda italiano Salvatore Ferragamo.