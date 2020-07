Dónde ver las películas de Alan Parker en el streaming

El cineasta británico Alan Parker falleció hoy a los 76 años. Fue uno de los más exitosos directores de los años 70 y 80, y legó películas importantes como The Commitments y Pink Floyd: The Wall, en su mayoría ausentes de los servicios de streaming. Una deuda apenas saldada con Solo La vida de David Gale (2003), filme disponible tanto en HBO GO como en Netflix. Sin embargo, otras de sus películas se pueden rentar —y ver mediante el uso de VPN— desde el catálogo de Amazon.

La vida de David Gale

Un profesor de Texas que impulsa la abolición de la pena de muerte es falsamente acusado de un delito y se enfrenta a su propia ejecución. Un drama sobre derechos humanos estrenado en 2003, con Kevin Spacey, Kate Winslet y Laura Linney, disponible en Netflix y HBO GO.

Las cenizas de Ángela

Basada en el best seller autobiográfico de Frank McCourt, Angela's Ashes (1999), Ángela y Malachy McCourt abandonan Nueva York en la época de la Gran Depresión para volver a su Irlanda natal. Pero su situación no mejora por dos razones: por un lado, la crisis que sigue a la independencia, y, por otro, el alcoholismo de Malachy, que dilapida en los bares lo poco y nada que tiene. A base de subsidios y caridad Ángela se las irá arreglando para mantener a sus cuatro hijos.

En arriendo en Amazon.

Corazón satánico

A Harry Angel (Mickey Rourke), un detective privado en medio de una mala racha, lo contrata un misterioso personaje (Robert de Niro) para que encuentre a un hombre desaparecido. Cuando conoce a Epiphany Proudfoot (Lisa Bonet), hija de un sacerdote vudú, se suceden extrañas muertes que parecen estar relacionadas con la magia negra y que implican a Harry de una manera cada vez más personal.

En arriendo en Amazon.

El expreso de medianoche

El joven estadounidense Billy Hayes (Brad Davis) es detenido en el aeropuerto de Estambul cuando se dispone a abordar con varios paquetes de hachís. Retenido en Turquía, Hayes es condenado a cuatro años de cárcel. En prisión sufrirá las atrocidades propias de un sistema penitenciario brutal e inhumano.

En arriendo en Amazon.

Mississippi en llamas

En 1964, en un pueblo donde el Ku Klux Klan reivindica violentamente la supremacía blanca, tres activistas defensores de los derechos humanos desaparecen sin dejar rastro. Dos singulares agentes del FBI se harán cargo de la investigación, interpretados por Gene Hackman y Willem Dafoe..

En arriendo en Amazon.