HBO GO ahora disponible en Xbox One para Latinoamérica

A contar de hoy, los usuarios de Xbox One de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México podrán disfrutar del contenido exclusivo de HBO en la plataforma Xbox One.

Los usuarios de la consola ahora tendrán acceso a miles de títulos de HBO, incluyendo las ocho temporadas de Game of Thrones, y clásicos como Los Soprano o The Wire, y nuevos sucesos como Westworld, Chernobyl o Lovecraft Country.

Lovecraft Country

La plataforma de streaming digital de HBO incluye mejoras en la interfaz y navegación, ofreciendo a los usuarios la opción de personalizar sus preferencias de control parental, lenguaje, subtítulos/audio y mucho más.

“Estamos constantemente explorando alternativas de visualización para mejorar la experiencia HBO de nuestros clientes”, dijo Dionne Bermudez, Vicepresidente Corporativo de Distribución Digital e Investigación de Negocios de HBO Latin America.

“Con Xbox One, estamos ampliando nuestro alcance a una audiencia de gamers que está en constante crecimiento, al mismo tiempo que le proporcionamos a nuestros fans otra manera de ver sus series y películas favoritas, en donde sea, cuando sea y como ellos lo prefieran”, agregó.

¿Cómo ingresar? Los usuarios deben tener una suscripción vigente para acceder a HBO GO a través de Xbox One e iniciar sesión directamente desde sus dispositivos utilizando sus credenciales de HBO GO, mientras que los usuarios de HBO GO que estén registrados a través de un paquete de TV paga o TELCO, pueden activar su dispositivo siguiendo los pasos detallados en el proceso de registro.

Al mismo tiempo, los usuarios nuevos pueden suscribirse a través del App Store y Google Play o por hbogola.com (solo México y Colombia).