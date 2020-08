Tras 21 años Mr.Bungle anuncia nuevo disco

La reunión de la banda Mr. Bungle tiene un nuevo capítulo. Aunque en junio lanzaron un primer single en 21 años, una versión de “Fuck the USA” de The Exploited, en esta jornada anuncian la publicación de su primer disco desde 1999. Se trata de una nueva versión en estudio del demo de 1986 The Raging Wrath of the Easter Bunny.

Esta nueva grabación cuenta con el mismo equipo que participó en la gira de reunión del grupo a principios de año. Es decir, los integrantes clásicos, Mike Patton (voz), Trevor Dunn (bajo) y Trey Spruance (guitarra), además del guitarrista Scott Ian, de Anthrax, y el baterista de Slayer, Dave Lombardo.

“Grabar ESTA música con ESTOS chicos fue una enorme avalancha de virtuosismo y sorpresas todos los días en el estudio”, explica Patton en un comunicado de prensa. “Los solos de Trey al estilo de los videojuegos, la mano derecha biónica de Scott y la precisión de un cyborg, los rellenos de batería tipo cavernícola de Dave y Bobby Brady, la base sólida de Trevor y el enfoque láser al detalle. No hay nada más dulce que que los verdaderos camaradas te pateen el trasero... donde todos tienen un impulso y una misión singulares “.

El sonido del disco remite mucho más al hardcore clásico, lindando con el trash metal, que al sonido más trabajado del célebre álbum California (1999). “Al grabar este disco se sintió como si finalmente estuviéramos utilizando nuestros doctorados en Thrash Metal”, explicó Trevor Dunn. “Todo lo que teníamos que hacer era volver con nuestros profesores originales para recibir orientación adicional y convencerlos de que se unieran a nosotros”.

Se espera que el disco se ponga a la venta desde el próximo 30 de octubre, vía Ipecac Recordings (donde ya hay preventa disponible). El álbum fue producido por Mr. Bungle y mezclado por Jay Ruston (Stone Sour, Anthrax, Avatar).