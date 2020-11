Stardust: de qué trata la nueva película sobre David Bowie

Stardust (2020) es el nombre de la biopic no autorizada acerca del viaje de David Bowie a Estados Unidos en 1971. La película, protagonizada por Johnny Flynn y dirigida por Gabriel Range, busca retratar cómo fue la transformación del artista; desde la psicodelia folk de Hunky Dory (1971) hacia el personaje glam rock que plasmó en The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972).

David Bowie en la era de Hunky Dory, 1971. Fotografía capturada por Brian Ward

A diferencia de otros filmes biográficos del rock and roll, como Bohemian Rhapsody (2018) sobre Freddie Mercury y Rocketman (2019) sobre Elton John, el crítico Owen Gleiberman de Variety advierte que la cinta sobre el Duque Blanco inicia con la siguiente frase:

—Lo que sigue es (mayormente) ficción.

David Bowie durante su gira en Estados Unidos, Los Ángeles, 1971. Fotografía capturada por Michael Ochs

Esto se debe a que cuando la producción anunció Stardust, el hijo de David Bowie, el cineasta Duncan Jones, informó en un hilo de Twitter que la película no tenía los derechos de autor para usar las canciones de su padre.

Según Gleiberman, Range y su equipo debieron recurrir a la invención como una necesidad, mientras que la idea de abordar ese periodo de su vida fue impulsada porque el personaje de Ziggy todavía estaba germinando en su cabeza.

En una escena del filme, se puede ver a Bowie (Johnny Flynn) actuando en una convención de vendedores de aspiradoras, debido a que su manager en Inglaterra no le consiguió una visa de trabajo para organizar conciertos en Estados Unidos. A pesar de que está allá para hacer una gira, no tiene permiso legal para tocar formalmente ni promocionarse en programas de radio o televisión.

Johnny Flynn (David Bowie y Ron Oberman (Marc Maron) en Stardust

Aun así, el publicista Ron Oberman (Marc Maron) de Mercury Records le consigue algunas entrevistas para medios escritos y presentaciones en espacios reducidos.

—Esta es una canción de un grupo que realmente admiro —dice antes de cantar “Good Ol' Jane”, la primera canción original de la película escrita por Flynn, que trata de emular el amor del Duque Blanco por la música de The Velvet Underground.

Junto con ello, el protagonista interpreta títulos de otros artistas, los cuales realmente fueron versionados por el hombre de “Starman” en aquella época; tales como “I Wish You Would” de The Yardbirds y “My Death” del cantautor belga Jacques Brel.

De esta manera, el personaje se sumerge en una historia de descubrimiento personal por Estados Unidos, en la que se influencia no solo por la música norteamericana, sino que también por la estética glam que bandas como T. Rex popularizaron en la década del 70. Así, la cinta finaliza con su regreso a Londres, ciudad natal en la que se presenta por primera vez como Ziggy Stardust frente a un público.

—Solo nos da una pequeña muestra, pero es suficiente para abrir el apetito: para una película biográfica de Bowie que captura a este actor loco en toda su gloria de rock ‘n’ roll de espejos —expresa Gleiberman en su columna.

Stardust

La banda sonora fue escrita por la compositora Anne Nikitin, quien también trabajó en los documentales Chuck Norris vs. Communism (2015) y Untouchable (2019), mientras que la producción estuvo a cargo de Salon Pictures, empresa responsable de McQueen (2018), cinta biográfica sobre el diseñador británico Alexander McQueen.

Stardust será estrenada el 25 de noviembre en salas de cine y plataformas digitales. Revisa el tráiler a continuación: