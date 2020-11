Animales Fantásticos 3 negocia con Mads Mikkelsen para reemplazar a Johnny Depp

Tras la salida de Johnny Depp de Animales Fantásticos, saga en la que interpretaba al mago tenebroso Geller Grindelwald, muy cercano a Albus Dumbledore (Jude Law); desde Warner Bros. anunciaron que buscarían un actor que tomara el relevo del personaje.

La renuncia de Depp se produjo a días de perder el juicio que llevó adelante contra el periódico The Sun, el que publicó un artículo que lo calificaba de “golpea esposas”, develando violencia intrafamiliar contra su -ahora exesposa- Amber Heard.

Según declaró el actor de 57 años a través de un comunicado, fue a solicitud de Warner Bros. que decidió renunciar a su papel en la saga mágica. “Respeto y coincido con esa solicitud”, dijo Depp, para luego añadir: “Mi argumento permanece fuerte e intento probar que los alegatos en mi contra son falsos. Mi vida y carrera no serán definidos por este momento”.

Según informa Deadline, quien lidera la lista de posibles actores a asumir el rol de Gellert Grindelwald es Mads Mikkelsen.

El actor danés de 54 años ha interpretado a Le Chiffre, villano de James Bond en Casino Royale, a Kaecilius -antagonista de Dr. Strange-, y a Galen Erson en Rogue One: a Star Wars Story. Pero su rol más conocido es el del Dr. Lecter en la serie Hannibal de NBC.

Según fuentes de Deadline, Mikkelsen es la primera opción de David Yates, director de la saga Animales Fantásticos -y de los filmes Harry Potter desde La Orden del Fénix en adelante-. Si bien están en conversaciones preliminares, su participación en la cinta no ha sido ratificada.

Animales Fantásticos 3 es una de las tantas cintas que debió postergar su estreno. Mientras producciones como James Bond: no time to die, Wonder Woman 1984 y Black Widow atrasaron su debut debido a la pandemia, la historia protagonizada por Newt Scamander tomó la decisión por la reconfiguración en su reparto.

"Animales fantásticos 3 actualmente está en etapa de producción, y el papel de Gellert Grindelwald será asignado a otro actor. La película se estrenará en los cines de todo el mundo a mediados de 2022 ", dijo un portavoz de Warner Bros. a Variety, descartando el estreno inicialmente fijado para el 12 de noviembre de 2021.