Revisa las novedades del festival In-Edit 2020

El festival internacional de cine y documental musical, In-Edit, realizará su décimo sexta versión en Chile entre el 2 y el 8 de diciembre, instancia en la que se presentarán cerca de 40 títulos estrenados entre el pasado y el presente año.

A diferencia de sus versiones anteriores, esta vez contará con una plataforma digital a la que se podrá acceder desde su página web, mismo sitio que dispondrá de venta de entradas a partir del 20 de noviembre.

—Tanto la industria del cine como de la música han sido fuertemente tocadas por la pandemia. No sabemos cuánto tiempo durará, así que debíamos ponernos a trabajar, ya sea solo en formato digital o también en el presencial —dice a Culto la directora del evento, Javiera Undurraga.

Festival In-Edit Chile

Frente a esta última posibilidad, comenta que están gestionando salas de proyección y espacios al aire libre, pero su uso dependerá del avance de la situación sanitaria; por lo que dará a conocer esa información en fechas próximas al festival y se implementarán todas las medidas restrictivas en caso de realizarse.

Hasta ahora, solo se conoce un adelanto parcial de las obras que estarán en In-Edit, entre las que se encuentran:

Johnny Cash: My darling Vivian (2020)

La cinta dirigida por Matt Riddlehoover relata la historia de Vivian Liberto, la primera esposa del músico de “Walk The Line” y con quien mantuvo una relación de trece años. A través de los testimonios de las cuatro hijas que nacieron en ese matrimonio, el director perfila a la mujer que las crió mientras el artista estaba de gira.

My darling Vivian aborda desde las primeras cartas románticas que le envió durante su servicio militar de tres años en Alemania—debido a que se ofreció como voluntario para la Guerra de Corea —hasta el éxito que consiguió cuando firmó con Sun Records y todas las presiones asociadas que le trajo la fama.

Según la descripción oficial del filme, “conocer a Cash sin este documental es conocerlo solo parcialmente”.

Rolling Stone: Life and Death of Brian Jones (2019)

Brian Jones inauguró dos de los círculos más emblemáticos en la historia del rock & roll. No solo estuvo en la formación original de The Rolling Stones en 1962, sino que también fue el primer miembro de lo que más tarde se conocería como el “Club de los 27”; en alusión a los músicos que murieron a esa edad tras una vida de excesos y adrenalina.

El documental dirigido por Danny García expone detalles de la personalidad del artista británico. A pesar de que esta es una biografía no autorizada y carece de testimonios de la banda de “Miss You”, sí muestra entrevistas a personas de su círculo; tales como su tour manager, una de sus novias, un retratista y miembros de The Pretty Things, agrupación que se formó en paralelo a la de “Gimme Shelter”.

Junto con ello, revisa la investigación policial en torno a su muerte el 3 de julio de 1969, día en que fue encontrado en el fondo de la piscina de su casa en Sussex.

Swans: Where Does A Body End? (2019)

Michael Gira fundó Swans en la escena del no wave que surgió en Nueva York a inicios de los 80. Su propuesta es conocida por desafiar los límites de la música indie-rock y post-punk, a través de sonidos experimentales que los han llevado a registrar obras como White Light from the Mouth of Infinity (1991) y Soundtracks for the Blind (1996).

La cinta dirigida por Marco Porsia se sumerge en la rutina de la agrupación por un periodo de cinco años, en los que a través de su lente captura cómo son sus sesiones de composición, pruebas de sonido, discusiones y la preparación de una gira de despedida.

La producción cuenta con entrevistas a bandas con las que compartieron escenario desde sus inicios, entre las que se encuentran nombres como Sonic Youth.

Kate Nash: Underestimate the girl (2018)

La artista tenía 18 años cuando recibió una carta de la escuela de teatro Bristol Old Vic, la cual le informó que no había sido admitida en el establecimiento. Para consolarla, sus padres le compraron una guitarra eléctrica y un amplificador, con los que empezó a grabar música a través del software Garageband y a subir sus composiciones a la plataforma de Myspace. Solo pasaron unas semanas para que Lilly Alen incluyera uno de sus títulos en su Top 8 personal. Al poco tiempo, Fiction Records le ofreció un contrato para iniciar su carrera en los escenarios.

El documental de Amy Goldstein retrata cómo fueron las vivencias de Nash desde que escribía canciones en la casa de su familia hasta que empezó a trabajar con una firma internacional, en la que un conjunto de hombres trató de dictarle cómo hacer su música y cómo debía vestirse y comportarse frente a su público.

Con una mirada feminista, Underestimate the girl expone la lucha de la cantante por mantenerse fiel a la identidad que mostró desde sus inicios en 2006.

Ibiza: The Silent Movie (2019)

79 kilómetros al este de la península ibérica, se encuentra una de las sedes más importantes para los amantes de la música electrónica y la vida nocturna.

A través de fotografías, grabaciones, afiches, dramatizaciones y la música de Fatboy Slim , Julien Temple invita a la audiencia a sumergirse en la historia de la isla mediterránea, desde su importancia como puerto comercial para los fenicios hasta su relevancia como centro turístico desde la llegada de una ola de DJ 's británicos.

Joya: nueva ola de la música urbana en Chile (2020)

Este es el primer documental en profundidad acerca de la cultura del trap en el país y la popularidad que ha adquirido en los últimos años.

Artistas como Gianluca, DrefQuila, Pablo Chill-e, Cease, Young Cister, Polima WestCoast, Princesa Alba y Lizz son los protagonistas de la producción, la cual sigue sus rutinas y explica el fenómeno de un grupo de jóvenes que iniciaron con grabaciones autogestionadas, para después ser el objetivo de festivales como Lollapalooza y sellos discográficos internacionales.

All I Can Say (2019)

Shannon Hoon, vocalista de Blind Melon, grabó sus cinco últimos años de vida antes de morir de sobredosis en 1995. D. Clinch, T. Gould, C. Hennessy y S. Hoon reunieron ese material y crearon una crónica en primera persona sobre el músico.

Esta recopilación ganó el premio “Mejor documental internacional” en el certamen In-Edit Barcelona de este año y retrata cómo fue su búsqueda de fama en Los Ángeles, su amistad con Guns and Roses, su paternidad y las giras con la banda de “No Rain”.

Rebel Dread (2020)

Don Letts trabajó como DJ del mítico club Roxy en Inglaterra, durante la primera ola del punk que empezó a gestarse a mitad de la década del 70. Como hijo de inmigrantes jamaiquinos en Londres, sus primeras influencias musicales se remontan a clásicos del reggae, con los cuales influenciaba a los británicos que escuchaban su repertorio.

El reciente filme de William E. Badgley se centra en descifrar su carrera como músico y cineasta, disciplina en la que grabó más de 300 videoclips para artistas como The Clash, Bob Marley, Public Image Limited y Elvis Costello. Asimismo, cuenta con testimonios de nombres como Johnny Rotten, Paul Simonon y Mick Jones.