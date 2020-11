A fondo con Pedro Pascal, bajo el casco del Mandaloriano

Cuando Pedro Pascal (1975) se vio por primera vez con los cerebros de The Mandalorian, el actor no sospechaba las intenciones de Jon Favreau y Dave Filoni, los creadores de la serie de Star Wars.

En una entrevista a la que Culto tuvo acceso, Pedro Pascal recuerda el lugar: una sala repleta de afiches del show que emite Disney Plus. Según el actor, “eran las imágenes de Star Wars más hermosas que pudieras imaginarte”. Fue cuando les preguntó:

—Bueno, ¿para qué papel tengo que audicionar? ¿Esta criatura? ¿Este robot? Saben, en realidad no soy actor de doblaje.

Favreau, que dirigió las primeras Iron Man, y Filoni, que hizo lo propio con The Clone Wars, se miraron contrariados. Entonces le respondieron:

—Eres el Mandaloriano.

Jon Favreau y Dave Filoni. Foto: Disney Plus

La reinvención

El cine fue siempre un refugio familiar en la vida de Pedro Pascal. Desde antes de aprender a leer, sus padres lo llevaban a ver películas de superhéroes. Allí encontró algo parecido a un hogar, entre las constantes turbulencias de su vida.

Simpatizantes de Allende en el Chile de Pinochet, la psicóloga Verónica Pascal y el ginecólogo José Balmaceda —sus padres— se vieron forzados a dejar atrás el país cuando su hijo tenía apenas meses. Consiguieron volar a Dinamarca como exiliados y, finalmente, gracias a una beca que el padre se ganó para estudiar en Estados Unidos, fijaron residencia en San Antonio y luego en el exclusivo condado de Orange County en California.

En una reciente entrevista con Variety, Pedro Pascal contó que en esa etapa fue víctima de acoso escolar, al tiempo que comenzó a desarrollar una atracción por la actuación.

Pedro Pascal. Foto: Variety

Por entonces, todavía era conocido como José Pedro Balmaceda Pascal. Así llegó a estudiar artes escénicas en la Tisch School of the Arts de Nueva York. Pero el repentino suicidio de su madre el año 2000 lo destrozó por completo.

Decidió que se reinventaría desde la unión de su segundo nombre y el apellido materno. Había nacido Pedro Pascal.

Oscuro, provocador y salvaje

Si le preguntan a Pedro Pascal por las diferencias entre el mundo de The Mandalorian y las películas de Star Wars, él, que antes encarnó al agente Peña de la serie Narcos y a Oberyn Martell de Game of Thrones, dirá que en las películas “el mundo del bien y el del mal están muy bien definidos”.

—Pero creo que en The Mandalorian, Jon Favreau y Dave Filoni han creado una especie de danza más peligrosa entre ambos —opina el actor.

The Mandalorian. Foto: Disney Plus

Precisamente, The Mandalorian se sitúa en la parte exterior de la galaxia, así que se trata de un terreno inexplorado por la saga fílmica con mundos que no hemos visto antes.

—Hay una sensación que recuerda al lejano Oeste —dice Pedro Pascal—. La serie está construida alrededor del mundo de Star Wars que ya conocemos, pero esto es algo nuevo y provocador.

¿Qué aporta a The Mandalorian este enfoque más provocador de Star Wars?

—A lo que las personas más han reaccionado es a esta sensación oscura y provocadora del show. Es un mundo de Star Wars mucho más impredecible. ¿Sabes a qué me refiero? Es decir, cuando estás en la Estrella de la Muerte... sabes que estás en la Estrella de la Muerte. Cuando estás con la ropa suave y la paleta suave del desierto, puede sentirse muy Skywalker. Aquí, creo que siempre estamos en callejones. Estamos en la parte trasera. Es oscuro, provocador e impredecible. Es salvaje y me encanta.

The Mandalorian. Foto: Disney Plus

“No necesitas saber nada de Star Wars para disfrutarla”

The Mandalorian, la serie que se emite por primera vez en Chile a través de la señal por streaming de Disney Plus, transcurre cinco años después de Star Wars Episodio VI: El Regreso del Jedi, y veinticinco antes del Episodio VII, previo a la formación de la Primera Orden.

Pedro Pascal cuenta que, para inspirarse en su nuevo personaje, volvió a ver las películas “en el orden en que se lanzaron”.

—Pensé: “Déjenme volver a mi niñez primero y ver a Harrison Ford y Carrie Fisher” (los incombustibles Han Solo y la princesa Leia). Me encantó.

The Mandalorian. Foto: Disney Plus

¿La interpretación de Jeremy Bulloch como Boba Fett fue un punto de referencia para ti? ¿Es algo que estudiaste para tu papel en The Mandalorian?

—Sí, aunque, a medida que la historia sigue revelándose, la separación entre Boba Fett y el Mandaloriano está bien definida.

The Mandalorian. Foto: Disney Plus

Pedro Pascal dice que el trasfondo de la serie se ha mantenido en estricto secreto y que la historia, que en Estados Unidos va en su segunda temporada —con el estreno de nuevos capítulos cada semana—, se comparte “de manera muy dosificada”.

Incluso sus instrucciones para crear al personaje han ido en esa línea.

—Me dijeron que viera películas de Akira Kurosawa y Sergio Leone, y mencionaron The Good, The Bad And The Ugly, pero su trasfondo se ha mantenido en secreto de forma muy muy consciente.

¿Conoces sus secretos?

—Sí. Hay mucho por descubrir sobre él, pero cuando ves la silueta del personaje, es esta persona que está totalmente cubierta de armadura. Su historia está oculta. Es una persona envuelta en misterio, y eso se representa en su aspecto físico. Claramente, encontrarán diferentes formas de desentrañar eso.

The Mandalorian. Foto: Disney Plus

“Me encanta la oportunidad de hacerlo lo más humano y accesible posible”, agrega Pascal, “es algo extraño de decir porque es imposible llegar a él: lo cubre una armadura de cabeza a pies. Y, sin embargo, la idea es que las personas puedan sentirse identificadas con él. De cierta forma, todos estamos cubiertos con nuestra propia armadura. Y a todos nos aterra quitárnosla. Eso es lo que lo convierte en un personaje que todos vamos a querer seguir”.

¿Cómo describirías tu experiencia de trabajar con Dave Filoni?

—No podríamos hacer este programa sin Dave Filoni. Creo que es un verdadero amante del material. Todos podemos intentar competir con su amor por el mundo de Star Wars, pero todos perderíamos frente a él.

(Entre paréntesis.

“Queríamos asegurarnos de que si estás mirando y conoces Star Wars, seas recompensado”, complementa Jon Favreau, el otro cerebro de la serie. “Y es en este punto que Dave ha sido una mina de oro de información. Probamos diferentes formas de incorporar elementos, ya sea en forma cómica haciendo referencia al Día de la Vida (Life Day) o como una referencia a una pieza de utilería que un grupo importante de fans ha valorado a lo largo del tiempo. Ha sido emocionante poner estos elementos ocultos en la historia; es una recompensa para las personas que han dedicado tiempo a lo largo de los años, desde que eran niños y que crecieron con Star Wars”.

Al respecto, Dave Filoni también entrega certezas para el nuevo público de la saga.

“Honestamente, creo que la belleza de The Mandalorian es que en realidad no necesitas saber nada de Star Wars para disfrutarla”, dice el productor ejecutivo, “si sabes que los mandalorianos son conocidos por ser los mejores guerreros de la galaxia y que pelearán contigo para demostrarlo, entonces eso ayudará mucho. Parecerás más ‘inteligente’ al principio, pero no tienes que tener conocimientos populares de Star Wars”.)

Pedro Pascal y Gina Carano

¿Cómo ha sido trabajar con la actriz Gina Carano, que interpreta a Cara Dune en The Mandalorian?

—No podría sentirme en mejores manos que en las de Gina Carano. Un grupo de inadaptados se reúne en esta primera temporada; ella interpreta al otro personaje principal. Es la más fuerte y peligrosa, y la más humana. También es una sobreviviente, una solitaria y una marginada. ¿Sabes cómo nosotros los solitarios y marginados nos sentimos atraídos unos a otros? Bueno, ella es la que puede patear el trasero de todos.

¿Y cómo se siente ser parte del universo de Star Wars?

—Para mí, es un sueño hecho realidad. Estoy sumamente feliz. Toco el cielo con las manos. Cuando eres una persona joven que vio estas películas que se filmaron con tanta mitología, aspiras a estar en ellas, pero ahora lo estoy. Es sorprendente.

Werner Herzog en The Mandalorian. Foto: Disney Plus

“No puedo ver muy bien con el casco”

Un día en la vida de Pedro Pascal suena el teléfono, y al otro lado de la línea su agente dice:

—Jon Favreau quiere reunirse contigo para hablar de un proyecto de Star Wars.

¡¿Qué?!

—Entonces, inmediatamente le respondí: “¿Cuándo y dónde?”. Realmente quería conocer a Jon Favreau. No me importaba qué quería hacer. No tenía idea de qué era, si era de una película o una caja de cereales. No tenía idea, pero fui y conocí a Jon en su oficina —cuenta el actor en una entrevista a la que Culto tuvo acceso—. Y él me invitó a este cuarto que, básicamente, estaba cubierto por completo de ilustraciones de la historia de un proyecto en el que estaba trabajando.

Según Pascal, en las paredes había imágenes increíbles de un personaje mandaloriano.

¿Sospechaste que serías parte de algo enorme?

—Supe que iba a ser algo importante tan pronto dijeron Star Wars. Básicamente, la invitación decía: “Jon Favreau quiere hablar contigo sobre algo de Star Wars”. Cuando recibes un mensaje así, solo dices: “Absolutamente. Por supuesto”. Y vas rápidamente.

¿Cómo fue esa primera reunión?

—Fue fascinante. Cuando conocí a Jon, en realidad, yo estaba terminando una llamada telefónica muy molesta cuando él salió al estacionamiento [para saludar]. Me miraba como si pensara que yo estaba perdido o algo así, pero me llevó a una sala, y allí conocí a Dave Filoni. Ahí es donde vi las ilustraciones de la historia de pared a pared. Eran las imágenes de Star Wars más hermosas que pudieras imaginarte. Les pregunté: “Bueno, ¿para qué papel tengo que audicionar? ¿Esta criatura? ¿Este robot? Saben, en realidad no soy actor de doblaje”. Les daba todo el discurso, pero se veían confundidos y dijeron: “Eres el Mandaloriano”. Llamé a mis representantes de inmediato. Les dije: “Me están pidiendo que sea parte de algo realmente importante”. Fue emocionante.

The Mandalorian. Foto: Disney Plus

¿Y cómo se sintió ponerte tu casco de mandaloriano por primera vez?

—No puedo ver muy bien con el casco, pero tuve una impresión muy clara la primera vez que me lo puse. Si creciste jugando con juguetes y viendo películas de Star Wars y, luego, te miras a ti mismo y personificas la imagen que tenías en tu imaginación cuando eras niño, es un momento malditamente fantástico. Pueden citarme textualmente: “¡Fue un momento malditamente fantástico!”. ¿Podemos hacerlo hashtag? #MalditamenteFantástico

Para cerrar, ¿qué tan importante es esta historia de Star Wars para el mundo de hoy?

—Siento que hay temas universales en todas las historias de Star Wars. Irónicamente, a pesar de que esto es fantasía y ciencia ficción, creo que la serie refleja el mundo en que vivimos a través de su inclusión, diversidad y conflicto, así como a través de los temas del bien versus el mal. De niño, es fascinante experimentar eso y que estas historias enriquezcan tu imaginación. Y ahora, como adulto, es fascinante mirar atrás y reavivar mi relación con Star Wars, en particular, con las películas originales de Star Wars. Siento que el tono de esta serie es un poco más similar al de Star Wars Episodio V: El Imperio Contraataca. Es un Star Wars más crudo y provocador. Cuando vi las películas de nuevo, me di cuenta: “¡Guau! En cuanto a guerra, conflicto personal y familiar, viaje personal y relaciones personales, Star Wars refleja mucho lo que es nuestra realidad como seres humanos en este planeta”.