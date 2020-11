Así es el concierto íntimo de Taylor Swift que llega a Disney Plus

Taylor Swift lanzó hace menos de cuatro meses Folklore, su octavo álbum de estudio. Pero las sorpresas continúan.

De la mano de Disney+, plataforma de streaming que llegó a Latinoamérica el pasado 17 de noviembre, Swift debutará Folklore: The Long Pond Studio Sessions, un registro que consiste en un concierto íntimo de su más reciente disco.

La cantante de 30 años y sus colaboradores — Aaron Dessner de The National, Jack Antonoff de Bleachers y Justin Vernon de Bon Iver — lo grabaron en secreto a miles de kilómetros de distancia entre ellos. Y no fue hasta que filmaron este especial que pudieron estar todos juntos en la misma habitación.

La reunión tuvo lugar en septiembre de 2020 en el Long Pond Studio en Nueva York. El resultado fue una película —con las 17 canciones del álbum— que estará disponible a nivel mundial en Disney+ desde el miércoles 25 de noviembre.

Tanto Disney Plus como Taylor Swift hicieron el anuncio este martes a través de sus redes sociales.

“Bueno, es 24/11 y 24-11 = 13, así que tengo un anuncio. No has visto esta película antes. Folklore: ¡las largas sesiones de estudio saldrán esta noche a la medianoche PST en @DisneyPlus! #folkloreOnDisneyPlus“, escribió la artista en Twitter, mencionando especialmente el 13, su número de la suerte.

“Es un álbum que te permite sentir tus sentimientos y es producto del aislamiento”, explica Swift en el tráiler de la película. Mientras que Antonoff comenta: “Nunca trabajó en un álbum como este”.

“Me alegré mucho de haberlo hecho, porque resultó que todo el mundo necesitaba un buen llanto, al igual que nosotros”, añadió la mujer de “Look what you made me do”.

Mira el tráiler de Folklore: The Long Pond Studio Sessions, la que debutará el miércoles 25 de noviembre a través de Disney Plus:

Según detalla Variety, el filme fue dirigido por Taylor Swift y grabado con 6 cámaras sin espejo Lumix S1H con lentes Leica integradas en el estudio, junto con una Alexa LF con un Angenieux 24-290 en una cámara robótica Furio con más de 30 pies de pista curva.

Este es el segundo filme que tiene a la cantante y su carrera musical como protagonistas. En enero de 2020, Taylor Swift estrenó junto a Netflix su documental Miss Americana, un registro que, según reseñó Walter Lezcano para Culto, está dominada por dos frases:

“Por un lado, Taylor habla de ‘ser una buena chica’ en la primera parte a la que podríamos llamar “El ascenso de una estrella futura”. Y por otro lado, una vez que Taylor descubre que la fama es compleja de manejar en una adultez hiperexpuesta al juzgamiento exterior de las redes sociales —tiene más de 126 millones de seguidores en Instagram— y la frustración interior por no estar a la altura de lo que se le demanda siempre a una mujer y nunca a un hombre, está la frase ‘El lado correcto de la historia’ en la segunda parte a la que podría poner por nombre ‘El mundo siempre es un infierno’”, apuntó Lezcano.