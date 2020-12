Alfaguara publicará Gambito de Dama, la novela de Walter Tevis

“Un libro que releo cada pocos años, por puro placer”, dijo el poeta Michael Ondaatje. “Beth Harmon es una criatura inolvidable, y Gambito de Dama es la obra más conseguida y desgarradora de Walter Tevis”, reseñó el escritor estadounidense Jonathan Lethem.

Gambito de Dama, una historia protagonizada por la joven Beth Harmon, es un título que suena fuerte como una de las series originales más exitosas de Netflix. Lo que no todos saben, es que la ficción se basa en una novela originalmente publicada en 1983 por el autor estadounidense Walter Tevis.

Estados Unidos, década de 1950: a los ocho años, Beth Harmon es una niña introvertida, que trata de pasar inadvertida en el orfanato donde vive. Hasta que un día juega su primera partida de ajedrez. Y con muy poca práctica, se revela enseguida como un genio natural, una pequeña Mozart del tablero. La felicidad que le da el juego compensa la tristeza y la soledad del resto de su vida, pero mientras va creciendo su talento también lo hacen sus adicciones. Gambito de Dama es sobre una joven genio del ajedrez y su batalla por la supervivencia: una historia de superación con un personaje inolvidable.

Desde su lanzamiento a mediados de los 80, Gambito de Dama se convirtió en un libro de culto para ajedrecistas en particular y amantes de la gran novela americana en general. Una historia que, inesperadamente, se convirtió en la miniserie más vista del servicio de streaming con 62 millones de espectadores.

Una novela que, 37 años después, será reeditada por Alfaguara y puesta a la venta a partir del 2 de enero de 2021. “Considero que Gambito de Dama es un tributo a las mujeres inteligentes. Me gusta Beth por su valentía e inteligencia. Antes, muchas mujeres tenían que esconder su cerebro, pero hoy no”, dijo Walter Tevis, quien falleció en 1984.

Gambito de dama

Tevis se basó en su propia infancia y en sus adicciones para dar vida a la protagonista de este clásico norteamericano que Alfaguara recupera ahora. “Beth Harmon, la protagonista, es ya un icono en la mente de los millones de fans de Gambito de Dama: huérfana, solitaria, politoxicómana, competitiva, frágil, genial. Una Mozart del ajedrez cuya inteligencia le brinda tantos éxitos como problemas”, dice el comunicado de la editorial española.

“Adictiva, trepidante, y con una tensión que no decae en cada partida, en cada viaje, en cada momento de abandono de la protagonista, siempre oscilando entre el éxito y el abismo, esta novela se quedará en el corazón de los lectores. Y les servirá además como introducción al mundo del ajedrez, que, como Beth Harmon, parece tranquilo y fácil, pero tiene debajo todo un volcán de pasiones y peligros”, añade el escrito de Alfaguara.

Artistas de renombre han alabado la historia de Beth Harmon y la habilidad narrativa de Walter Tevis. “He visto mucha tele durante este maldito año (como todo el mundo), y lo mejor de lo mejor es Gambito de Dama”, dijo Stephen King.

“Me he pasado las noches de la última semana cautivada por Gambito de Dama, un torrente de genio y encanto, locura, pastillas y ajedrez. Sí, ha sido un escape, mi forma de escapar. Y hoy, bajo la luna llena y azul de Halloween, cuando acabe el trabajo, me haré un descafeinado solo, encenderé mi minitelevisor y volveré a verla entera otra vez”, dijo la cantante y poeta Patti Smith.

Con calificativos como “Soberbia” y “Apasionante”, la prensa internacional no se queda atrás con los halagos. “Estos días echa a andar un nuevo grupo online llamado ‘El club de lectura de las Locas’, haciendo referencia al nombre peyorativo con el que se designaba la dama en los siglos XV y XVI cuando pasó a ser la pieza con más poder del tablero. La primera reunión, que se celebra el próximo viernes, ya tiene a más de 100 personas inscritas. El tema de discusión no sorprenderá a nadie: la novela Gambito de Dama, de Walter Tevis, el libro en el que se basa la serie de Netflix”, Dylan Loeb McClain, The New York Times.

“Pocos novelistas han escrito sobre el genio y la adicción con la agudeza de Walter Tevis”, The Telegraph. “Gambito de Dama: la serie que muestra el ajedrez como nunca antes en televisión. La adaptación del clásico de Walter Tevis retrata a una joven prodigio que se abre camino en el competitivo mundo del deporte a la vez que lucha por no sucumbir a sus adicciones”, Laura Fernández, El País.