Billie Eilish sorprende con su versión para “Something” de los Beatles

Su madre lo ha comentado en entrevistas; a Billie Eilish, la estrella millenial del momento, le gusta la música de los Beatles desde niña. Por ello de cuando en cuando se permite cantar alguna canción del catálogo de los de Liverpool. Uno de esos momentos ocurrió el pasado jueves 3 de diciembre cuando interpretó “Something”, el tema escrito por George Harrison para el álbum Abbey Road.

La cantante se presentó en el programa Alt Nation de la estación SiriusXM de Nueva York, en que además de la canción de los Fab Four acompañada solo al piano, cantó versiones acústicas de sus sencillos “Ocean Eyes” , “Everything I Wanted” y el reciente “Therefore I Am”. También participó en una entrevista con los conductores, en que también le acompañó su hermano y productor Phinneas.

No es primera vez que la artista pone su voz en alguna pieza del catálogo Beatle. En febrero cantó una versión de “Yesterday” en la ceremonia de premiación de los Oscar, y durante su participación en el popular segmento Carpool Karaoke, de James Corden, tomó el ukelele para cantar parte de “I will”, una canción del White Album, que fue la primera que aprendió, a los seis años.

En una entrevista con con Atwood Magazine en 2018, Phinneas dio algunas pistas sobre como llegó la música de los Beatles hasta ellos. “Siempre que teníamos que conducir a cualquier parte, escuchábamos CD de mixtapes con música que a papá le encantaba cuando era niño y otra que acababa de descubrir -señaló-. Había una gama muy amplia de música que era actual en ese momento, como mucho de Avril Lavigne y luego muchos de los Beatles”.

Incluso, la cantante pudo conocer al mismísimo Paul McCartney. La anécdota la contó el mismo exbeatle a Howard Stern, quien detalló que el nexo lo realizó su hija Stella, reconocida diseñadora. “Me comunicó por FaceTime con Billie y su familia -señaló-. Ella usó algo de ropa de Stella en Glastonbury cuando lo jugó, así que estaban allí. Fue genial charlar con ellos”.

En otros temas, durante la entrevista con Alt Nation comentó algunas claves sobre el álbum sucesor de su exitoso debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, lanzado en 2019. “Queremos que un proyecto sea coherente y tenga sentido, pero no solo sea una repetición y un clon de todas las demás canciones”.

Escucha la versión de “Something” en la voz de Billie Eilish acá.