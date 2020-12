Publican dos grabaciones inéditas de David Bowie: son covers de John Lennon y Bob Dylan

Gracias al manido recurso del archivo, es posible anticipar un nuevo lanzamiento con la firma de David Bowie. Se trata de un sencillo, publicado en vinilo de 45 rpm, el que reúne dos versiones que “Starman” grabó del catálogo de otros artistas, a saber; “Mother”, de John Lennon y “Tryin’ to get to heaven”, de Bob Dylan.

El single estará disponible desde el próximo 8 de enero, en una tirada limitada de 8.147 unidades, mil de las cuales están pintadas en color crema, las que se venderán en el sitio web oficial del músico.

El sencillo de David Bowie con sus versiones para Dylan y Lennon saldrá a la venta el próximo 8 de enero

Sobre las canciones, “Mother”, es una dolorosa composición que John Lennon grabó para el álbum Plastic Ono Band (1970), en la que salda cuentas con sus padres. La versión de Bowie, con su eterno socio Tony Visconti en la producción, fue grabada en 1998 de cara a un homenaje al ex Beatle, que finalmente no prosperó.

Por otro lado, Bob Dylan publicó la canción “Tryin’ to get to heaven” en su disco de 1997 Time out of mind. Poco tiempo después, en febrero de 1998, Bowie grabó una versión del tema durante las sesiones de mezcla del álbum en vivo LiveAndWell.com.

Grabar versiones de otros, no era algo extraño para Bowie. Durante sus años de carrera, se animó con varias versiones, entre estas, “I’m waiting for the man”, de los Velvet Underground; “China Girl”, de Iggy Pop -aunque él la coescribió-; “See Emily Play”, de Pink Floyd;“Nite flights”, de Scott Walker; “America” de Simon & Garfunkel; “Across the universe” de los Beatles, entre otras.