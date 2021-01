Autor de la imagen de Bernie Sanders en el Capitolio: “Es el tipo de foto que me gusta. Mi retratado siendo él mismo”

El pasado miércoles 20 de enero, los ojos estaban puestos en dos sucesos específicos: el primero, fue la partida de Donald Trump desde la Casa Blanca. A diferencia de sus antecesores, el magnate que dejaba la presidencia de Estados Unidos, no asistió a la ceremonia de investidura de su sucesor. De hecho, nadie de su familia fue. La figura que representó a su gobierno fue el Vicepresidente Mike Pence.

Con Trump rumbo a Miami junto a su esposa Melania, el evento que acaparó las miradas de los estadounidenses -y parte del mundo- fue la proclamación de Joe Biden como Presidente de Estados Unidos y de Kamala Harris como Vicepresidenta.

Eso sí, entre los cantos de Lady Gaga y Jennifer López, el poema de la joven Amanda Gorman, y los bellos abrigos que lucieron Jill Biden, Michelle Obama y Kamala Harris; surgió otro aspecto que llamó la atención: el senador Bernie Sanders sentado en solitario con una gran chaqueta y guantes de lana.

La imagen, capturada por el fotógrafo Brendan Smialowski, echó a volar la imaginación de miles de personas, quienes decidieron ubicar a Sanders en diversos lugares del mundo y escenarios de las ficción.

Paradójicamente, dos semanas antes, quien fue un periodista deportivo de Connecticut, figuraba en el mismo lugar en nombre de Agence France-Presse, documentando los ataques al Capitolio por parte de una turba pro-Trump.

Con la ceremonia de investidura por comenzar, Smialowski tenía una cámara réflex digital Nikon en la mano, con los senadores Ted Cruz y Josh Hawley en la mira. De pronto, notó que el senador Bernie Sanders estaba en una silla totalmente apartado del resto y su pose captó su atención.

“Es muy grande. Fue un jugador duro durante las primarias. Su estilo de política es popular”, dijo Smialowski en entrevista con Rolling Stone. “Entonces, por supuesto, quise vigilarlo y ver cómo interactúa con la gente y tratar de hacer una buena foto”.

Pero el fotógrafo no considera que su imagen sea una buena captura. “La imagen en sí no es tan bonita. No es una gran composición. No voy a poner esto en una carpeta”.

Brendan Smialowski

Brendan tomó dos fotos de ese momento exacto. Y si bien considera que la segunda era mejor, envió la primera porque “el momento, su postura y su pose, es un poco mejor”.

“Pero la composición era basura. Fue un desastre, pero fue un mejor momento. Siempre digo que en el fotoperiodismo, la composición está en segundo lugar después del contenido. Y el contenido es el momento. Haz que se vea bonito después”, explicó quien comenzó trabajando en deportes.

Smialowski había estado observando a Sanders antes de ese momento, por lo que tenía fotos de él entrando y caminando. “Pero cuando tomé esta foto, mi cámara estaba en otra persona porque estaba vigilando a [los senadores Ted] Cruz y [Josh] Hawley”.

“Estos tipos son bastante importantes en este momento para la historia. Ahí estaba mi prioridad. (...) Entonces estoy mirando con mi otro ojo. Y vi a Bernie Sanders tomar asiento y tocar un poco el violín. Y fue entonces cuando me moví bastante rápido para tomar esa foto”, describió el reportero gráfico.

El fenómeno Bernie

“Creo que es justo decir que al segundo siguiente, era una foto diferente. Pero creo que la sensación es precisa y justa. Supongo que en cuanto a la composición y la parte real de dónde están sus manos y sus piernas es un poco diferente. Pero esto fue lo que pensé que era lo mejor y funcionó lo suficiente”, relató Smialowski sobre su foto.

“[Bernie] No estaba sentado solo todo el tiempo ... Ciertamente estaba hablando con la gente. Se puede decir que el senador Sanders es políticamente independiente y creo que probablemente también sea socialmente independiente. Creo que probablemente se sienta perfectamente cómodo saliendo, sentado solo, sosteniendo sus papeles y luego volviendo al resto de su día”, dijo sobre el senador estadounidense.

Para Brendan Smialowski, el hecho de que su fotografía se convirtiera en una imagen que dio la vuelta al mundo en las más locas variantes, fue completamente inesperado.

“Pero obviamente, pensé que era un buen momento y lo aproveché. Fue una buena parte de la vida. Es el tipo de cosas que me gustan. Que el retratado sea él mismo, lo cual es bueno. Eso hace que hacer mi trabajo sea un poco más fácil”, dijo a Rolling Stone.

“Si pudiera anticiparlo, nunca aceptaría un meme. Estaría más que feliz de no tener nunca un meme”, expresó el fotógrafo.

Aunque Smialowski no se siente calificado para explicar por qué su captura se convirtió en una suerte de fenómeno viral, sí se aventura a decir que Bernie Sanders es una persona con mucha llegada.

“Una cosa que me siento cómodo diciendo es que el senador Sanders es una imagen muy bien definida. Creo que esta foto es un buen momento. Definitivamente lo mantengo. Pero depende de quién es. Si esta fuera una foto de otra persona y todo fuera igual, no creo que fuera lo que es hoy”, aseguró.

“¿Te gustó alguno de los memes resultantes?”, le preguntaron desde Rolling Stone. Y, sin ser fan de los memes particularmente, Smialowski expresó que siempre goza ver la creatividad de las personas.

“Realmente disfruto cuando la gente hace trabajos de Photoshop poniendo cosas en obras de arte y haciendo que parezca que realmente pertenece a otros lugares. Hacer coincidir la textura y la tonalidad muestra un cierto nivel de talento. Puede ser bastante divertido, dependiendo de la obra de arte que elijan y por qué eligieron esa. Pienso que la forma en que las personas crean los memes, en general, habla mucho de ellos”, dijo el fotógrafo tras la famosa imagen de un friolento Bernie Sanders.