Actor de Chilling Adventures of Sabrina lidera el spin-off de Vikings

Netflix dio a conocer a parte del elenco que participara del tan anhelado spin-off de Vikings, la serie creada por History Channel.

Vikings: Valhalla se desarrolla 100 años después de los eventos de la serie original -estrenada en 2013-. Entre los vikingos “famosos” que aparecerán en esta nueva historia, se incluye a Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter y Harald Hardrada.

Quien asumirá el rol de Eriksson será Sam Corlett, conocido como Caliban en la ficción de fantasía y misterio, Chilling Adventures of Sabrina. Mientras que Frida Gustavsson de The Witcher asumirá como Freydis (hija de Erik el Rojo), y Leo Suter de The Liberator encarnará a Harald III de Noruega.

Leif Eriksson, es uno de los vikingos más famosos. Un groenlandés descrito como “criado en los márgenes exteriores del mundo conocido”, proveniente de “una familia muy unida inmersa en las antiguas creencias paganas”.

Freydis, la hermana de Leif, es descrita como “una firme creyente en los ‘viejos dioses’” que “llega a Kattegat como una forastera, pero se convierte en una inspiración para los de las viejas costumbres”.

Harald, nacido en la nobleza vikinga, es uno de los últimos berserkers (guerreros vikingos) que también puede unir a paganos y cristianos.

El reparto principal se completa con Bradley Freegard, de Keeping Faith, como el “sabio, inteligente y despiadado” gobernante de Dinamarca, el rey Canuto; la actriz alemana Laura Berlin como una de las mujeres más ricas de Europa, Emma de Normandía; y David Oakes de Los Borgia como consejero principal del rey de Inglaterra, Earl Godwin.

Otros dos actores fueron anunciados como personajes recurrentes. Pollyanna McIntosh (Jadis en The Walking Dead, Metatron en Chilling Adventures of Sabrina ) será la reina Ælfgifu de Dinamarca, y Asbjørn Krogh Nissen (Valhalla: The Legend of Thor) interpretará a Jarl Kåre, una amenaza a las viejas costumbres paganas.

Michael Hirst, el creador de Vikings, será el productor ejecutivo de Vikings: Valhalla, y Jed Stuart asume como guionista y showrunner.

Niels Arden Oplev (La chica del dragón tatuado) dirigirá y producirá el primer episodio, mientras que la primera temporada también incluirá a los directores Stephen St. Leger y Hannah Quinn.

“Es un nuevo tipo de era heroica, un lienzo muy diferente”, dijo Hirst anteriormente a EW . “Será diferente en muchos sentidos. Un gran tributo al programa”, añadió.