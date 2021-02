La actriz de Gambito de Dama ante su futuro: ”La palabra ambición suena negativa cuando se aplica a una mujer y eso no me gusta”

“Esta pandemia ha causado muchísimo sufrimiento, pero personalmente me ha ofrecido un espacio para asimilar todo lo que me está pasando”, dijo Anya Taylor-Joy en entrevista con El País.

Y es que a la actriz argentina-británica de 24 años, le vino bien un receso tras el arrasador éxito que fue Gambito de Dama, la serie de Netflix basada en la novela homónima de Walter Tevis.

Si bien contaba con un filmografía con una decena de películas y series, previo a interpretar a la ajedrecista Beth Harmon, fue su papel como una talentosa y desadaptada joven el que la lanzó al estrellato. Una vorágine de entrevistas, portadas, fotografías y solicitudes, que actualmente la posicionan entre los actores y actrices más populares del momento.

Aunque comenzó 2020 protagonizando Emma -adaptación de la novela de Jane Austen-, Los nuevos mutantes para Disney, y Radioactive -sobre la científica Marie Curie-, Beth Harmon ocupa un lugar especial en su vida.

Gambito de Dama

“No puedo ser objetiva”, dijo la actriz respecto a su papel en la serie de Netflix. “Desde que leí el libro, algo resonó en mí: la idea de que a veces somos nuestro peor enemigo. El hecho de que tenemos demonios pero que es posible superarlos, especialmente juntos; un mensaje que al menos tocó mi corazón. Siempre me entrego mucho. A todos mis personajes. Pero nadie como Beth tiene tanto de mí. Lloré cuando acabé el libro, lloré cuando acabé el guion, lloré al finalizar el rodaje, pero también gracias a Beth exorcicé muchos de mis demonios que ahora ya descansan. Por eso le estaré eternamente agradecida”, dijo a El País.

“Beth y yo teníamos problemas desde chiquitas. Y también de mayores. Siempre nos sentimos solas, como separadas del mundo por un cristal. Un mundo en el que no encajábamos. Ha sido un largo camino hasta comprender que no tengo por qué encajar en una sola cosa para que los demás se sientan cómodos”, explicó sobre su conexión especial con el personaje.

Pero Anya Taylor-Joy no se detiene. Si bien la pandemia ha retrasado diversos estrenos televisivos y cinematográficos, la carrera de la argentina sigue su curso a paso firme.

Anya tiene diversos proyectos en carpeta: Last Night in Soho, una cinta de terror psicológico dirigida por Edgar Wright, que está en rodaje; y The Northman, un thriller histórico de vikingos -dirigido por Robert Eggers- que la sacó del confinamiento para convertirse en guerrera en Irlanda.

Last Night in Soho

No es todo. Taylor-Joy interpretará a una joven Charlize Theron en Furiosa, la precuela de Mad Max: Fury Road, y fue fichada para la adaptación de la novela de Vladimir Nabokov Laughter in the Dark. En esta última trabajará nuevamente con Scott Frank, su director en Gambito de Dama.

“No hay nada mejor que mi lazo con los directores. Ellos entienden mi vulnerabilidad. Es como una droga. De nuevo, amo la interpretación y además están todas las cosas que vienen con ello, que son maravillosas”, confesó la actriz al medio español.

Pero hay algo que la actriz no olvida, ni pretende olvidar jamás: sus raíces latinas. “Esos churros con dulce de leche, el pan de provolone, las empanadas… Y ahora, los abrazos, la manera en la que nos abrazamos casi sin darnos cuenta. Eso es lo que extraño”, dijo respecto de lo que más le gusta de su querida Argentina.

Quizás por lo mismo, espera con ansias poder trabajar en un proyecto en español, un idioma que habla con un fluido acento porteño. “Estoy esperando a la persona correcta, el proyecto perfecto”, expresó, agregando que se identifica “en corazón y en cerebro” con el mexicano Guillermo del Toro. “Y sería especialmente divertido hacerlo en España, un lugar donde hay mucha pasión. Pero a saber si sería capaz. El español sigue siendo un idioma sagrado para mí”.

Anya Taylor-Joy. Photo: Magnus Sundholm for the HFPA.

Sobre Gambito de Dama dijo desconocer si hay alguna novedad respecto de Beth Harmon -como una segunda temporada de la serie-, pero asegura que le fascinaría “verla como madre”.

Aunque en realidad, está más enfocada en sus propias ambiciones, las que se expanden más allá de la popular ajedrecista ficticia. “La palabra ambición suena negativa cuando se aplica a una mujer y eso no me gusta. Claro que tengo ambiciones. Soy ambiciosa con mi trabajo, soy ambiciosa queriendo ir más allá, buscando nuevas oportunidades. Soy de las que piensan que, si no creces, te mueres. Y yo pienso seguir creciendo tanto como me sea posible”, concluyó en conversación con El País.