Lewis Shawcross, el popular británico que reacciona a música latina en YouTube: “Jamás me he considerado un experto”

“¿Saben qué? Amo esta canción”, dijo Lewis Shawcross, un youtuber británico de 23 años sobre “Tren al sur” de Los Prisioneros. Un clásico del rock latino y uno de los temas más emblemáticos del trío de San Miguel.

Es la primera vez que el joven oriundo de Manchester escuchaba esta composición, una de las tantas que aparecería de la banda liderada por Jorge González en un canal de YouTube que comenzó como un mero pasatiempo tras haber egresado de la universidad en tiempos de pandemia.

Lewis no es músico, ni pretende serlo. De hecho, estudió International Business Management. Su vínculo con la música es simple: le apasiona y, desde temprana edad, siempre intentó escuchar diversos estilos.

Un día, en esa costumbre por descubrir distintos géneros musicales, un amigo le dijo que debería subir videos a Youtube reaccionando a canciones que escuche por primera vez. Entre las limitaciones del confinamiento y la libertad propia de finalizar sus estudios universitarios, decidió seguir su consejo.

“Comencé con canciones que yo solía escuchar, como hip hop estadounidense y británico. Después de dos semanas, alguien me sugirió que reaccionara a Rosalía y Travis Scott, esa fue la primera canción que hice. Desde ahí, siguieron sugerencias como ‘Haz Daddy Yankee’ o ‘Ve a J Balvin’. Partí con las canciones hit de reggaetón y luego seguí a las otras ramas de música latina. Así que aún es muy nuevo, pero lo estoy amando”, dice Shawcross a Culto desde su residencia en Manchester.

El fenómeno viral no fue inmediato. Comenzó, como todo, poco a poco, ganando cada vez mayor popularidad. Un día despertó y al revisar su canal -cuyos primeros videos son reseñas a canciones de Rosalía- notó que tenía unos 10 comentarios con sugerencias de otros artistas que debería escuchar.

“Esto es una locura. No esperé tener este viaje”, añadió quien en uno de sus más recientes videos -“Será que no me amas”, de Luis Miguel- tiene 3.800 comentarios y 130 mil visualizaciones.

“La música es un hobbie para mí. Es un interés personal. Jamás me he considerado un experto o profesional. Siempre ha sido una pasión muy profunda”, confiesa a Culto a través de Zoom.

Si bien en su adolescencia escuchó principalmente hip hop y rap, tanto británico como estadounidense, el youtuber cuenta que en realidad siempre osciló entre diversidad de estilos.

“Fui afortunado porque mis padres tienen buen gusto musical. A mi padre le gusta mucho el rock y a mi madre le gusta mucho el pop y disco de los 70′ y 80′. Tuve una buena infancia en cuanto a diferentes influencias musicales. En los últimos años me interesé por escuchar diversos tipos de música en términos de estilo y procedencia, para poder adaptarme a diferentes sonidos. Creo que por lo mismo me ha gustado mucho la música latina, porque desde siempre escuché distintos estilos”, explicó.

Actualmente, YouTube consume gran parte de su tiempo. Según sus propias estimaciones, dedica unas 16 horas al día a su canal en todo el proceso que implica leer y responder comentarios, elegir una canción, grabar, editar, exportar y publicar.

“No ha habido un solo día en que no trabaje en los videos, ya sea decorando la oficina, o viendo otros asuntos que hagan de esto un negocio. He estado en el gimnasio un par de veces porque reabrieron cuando Reino Unido salió del confinamiento, y pasé un poco de tiempo con mis amigos, pero Youtube fue todos los días y no creo que eso cambie cuando termine la pandemia”, declaró Lewis.

Lewis Shawcross comenzó hace 8 meses su proyecto virtual y ha publicado unos 400 videos. Entre nombres como Rosalía, J Balvin, Daddy Yankee, Bad Bunny, Becky G; posteriormente integró nombre de otras épocas como Soda Stereo, Charly García, y Café Tacvba.

Chile no se queda atrás. En su canal es posible encontrar unos 16 artistas chilenos -entre los que figuran Ana Tijoux, Los Jaivas, La Ley, Los Tres, La Pozze Latina, Los Bunkers, Pablo Chill-E y Joe Vasconcellos-, de los cuales los más escuchados son Paloma Mami y Los Prisioneros.

-¿Escuchaste más de Los Jaivas? porque la canción que elegiste -“Todos Juntos” en el Festival de Viña del Mar- no te gustó...

-No, no me gustó mucho esa canción... No recuerdo bien cuál era, recuerdo el video musical, pero no recuerdo cómo sonaba, pero leí muchos comentarios sobre el legado de la banda y la gente me dijo que quizás no era la mejor canción para conocer a la banda. Así que la veré de nuevo en el futuro.

-¿Cuánto cambió tu playlist desde que comenzaste tu canal de Youtube?

-Oh por dios, muchísimo. Antes escuchaba unas 16 canciones latinas, ahora la mayoría de los temas que escucho son latinos. Al menos un 70%, lo que es una locura, lo que sigue aumentando.

-¿Cómo te ves en cinco años?

-No creo que sea posible estar siempre en Youtube o cualquier plataforma similar en el futuro. Hay muchos cambios grandes que debo hacer en mi contenido como para mantener como trabajo lo que estoy haciendo, pero espero llegar a un buen lugar. Ahora estoy abierto a los cambios y lo que pueda pasar. No sé qué nos deparará en cinco meses más, dos años o cinco años... Todo cambia.