Timothée Chalamet es el hijo del “Joven Manos de Tijera” en el comercial de Cadillac

Los comerciales son uno de los varios aspectos del Super Bowl que genera gran expectación. Algunos de ellos, incluso llegaron anticipadamente a plataformas como Youtube.

Uno de ellos corresponde a Cadillac, reconocida marca de automóviles, que decidió recurrir al cine pop para promocionar uno de sus modelos.

Timothée Chalamet (Call me by your name, Lady Bird, Dune) interpreta a Edgar, hijo de Edward manos de tijeras y Kim, quien nuevamente es interpretada por Winona Ryder, recordado su trabajo en El joven manos de tijera, filme de Tim Burton de 1990.

En una entrevista con Variety, Winona Ryder (Stranger Things de Netflix), dijo que quería interpretar a Kim en el comercial porque “le encantaba la idea de trabajar con Timothée”.

“Fue bastante surrealista que Timothée interpretara a mi hijo, Edgar”, dijo Ryder. “Timothée es un joven increíble, tan talentoso y dulce. Sentí un vínculo bastante instantáneo con él”.

Es a través de los dificultades que Edgar debe enfrentar cotidianamente, que Cadillac destaca los beneficios de su modelo LYRIQ, o “Super Cruise”.

David Shane dirigió el comercial con la aprobación de Tim Burton, quien es citado en el comunicado publicado por Cadillac.

“Es raro cuando un trabajo del que estás orgulloso sigue viviendo y evolucionando con los tiempos, incluso después de 30 años”, dijo Burton. “¡Me alegra ver que Edgar se enfrenta al nuevo mundo! Espero que tanto los fans como los que conocen a Edward Scissorhands por primera vez, lo disfruten“.