Scoot McNairy, el justiciero de Narcos: México: “Creo que la serie es una lección de historia sobre la cultura de un país”

Con una carrera gestada casi por completo en roles secundarios, Scoot McNairy (43) ha acaparado un importante abanico de interpretaciones en pantalla. Desde Batman vs Superman (2016) hasta Había una vez en Hollywood (2019), el estadounidense revela uno de los aspectos principales: no parece haber diferencia entre aquellas superproducciones y su aventura narco televisiva más reciente. De hecho, deja entrever que la experiencia latinoamericana ha sido incluso mejor que aquella vivida en reconocidos estudios y superproducciones. Aunque no revela nombres.

Claro que uno de los grandes saltos actorales que tuvo que dar McNairy se dio en el drama criminal de Netflix Narcos: México. Esa fue la ocasión para pasar de ser un simple narrador de la acción, durante la primera temporada, a un personaje principal en la segunda. “Fue interesante porque al principio tuve la habilidad de sentarme y encontrar la voz del personaje. Luego, no se sintió como cuando llegas a tu trabajo el primer día y tratas de entender cómo funciona todo. Ahora había un sentido”, comenta a Culto durante una videollamada.

Una entrega de diez capítulos que llega este lunes 15 de febrero a las 22:00 horas al canal de cable A&E y donde el interprete encarna al agente de la DEA Walt Breslin.

La trama esta vez lo sitúa en un conflictivo México a mediados de los 80 y en la incesante persecución a una de las grandes figuras narco de esa época, Félix Gallardo (Diego Luna), quien lidera el Cartel de Guadalajara en pleno ascenso y consolidación de un ilícito negocio de tráfico drogas.

Los caminos de Gallardo y del agente se cruzarían -tanto en la vida real como también en la serie- con la “Operación leyenda”, encargada de dar caza al jefe de los jefes luego del asesinato de otro agente estadounidense durante la primera tanda de episodios.

Pese a que "Narcos: México" se basa en hechos reales, el agente Walt Breslin es un personaje creado exclusivamente para la producción. Foto: Netflix

Se trata de otra ficción tras una seguidilla de proyectos audiovisuales -más o menos recientes- acerca de drogas en el continente. La franquicia de Narcos va por su sexta temporada, ejemplos como El Chapo se toman el streaming y productos como Pablo Escobar: El patrón del mal o Breaking bad siguen calando hondo en la historia de la televisión tras varios años desde su último episodio, en parte gracias a las repeticiones y a su presencia en plataformas digitales.

De tal forma, la pregunta se vuelve casi obvia: ¿se sigue estigmatizando a una región con un show así? “Desde mi punto de vista hay violencia en la tierra y si vas a contar historias de este planeta tienes que asumir que algunas serán violentas. ¿Creo que este show glorifica el narcotráfico? No, creo que la serie es una lección de historia sobre la cultura de un país y de cuáles han sido las cosas horribles que se han hecho”, detalla el actor.

Una experiencia que también le sirve para apuntar al motivo que hace que la fórmula para crear este tipo de series siga funcionando y gustando entre las audiencias latinas actualmente: “Les gustan porque son sus historias, les pertenecen, toman lugar en sus ciudades y con su gente. Siento que son cercanas a ellos incluso con la violencia y la negatividad de las mismas”.

En cuanto a la franquicia originada en Netflix, durante las dos primeras temporadas narró el auge y caída de Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín en Colombia. La tercera se encargó de sacar de cuadro al Cartel de Cali, mientras que la serie derivada ambientada en territorio mexicano se encarga de lo ya comentado. Claro que Narcos se embarca en otro terreno peligroso al tomar la realidad, incluso con imágenes de archivo, y torcerla un poco hasta obtener un resultado con tintes de ficción.

“Los aspectos de la narración para hacer películas o televisión hacen que tomes lo real y le agregues cosas que de cierta forma se basan en eso. Pero, al final del día, necesitas tener un programa de entretenimiento consistente, rápido y donde es necesario que cosas se cambien. Si quieres los hechos reales, están en las noticias, puedes buscar y encontrarlos”, profundiza McNairy.

Una problemática que inspira más de alguna ficción de época, pero que sigue en el tapete. “Creo que entre los ochenta y ahora no hay ninguna diferencia, tal vez solo los productos cambiaron. La marihuana y la cocaína parecieran ser sustancias que la DEA ya no busca. La metanfetamina y el fentanilo son más una epidemia”. La evidencia para él estuvo a la orden del día mientras crecía en el estado de Texas y escuchaba las noticias de tráfico en la frontera estadounidense.

“Podrías decir que se trata de ir allá afuera y votar, pero eso no cambia las cosas. ¿Cómo solucionar ese problema? No lo sé, es la pregunta del millón de dólares”, añade.

El tercer ciclo de Narcos: México

Antes del estreno en el canal de cable, la ficción ambientada en México pasó por Netflix con su segunda temporada a principios de 2020. Ahora se prepara para el estreno de nuevo episodios.

McNairy es casi una tumba cuando se trata de hablar sobre la inminente tercera parte del drama criminal. Una nueva creación que tuvo que sortear los problemas del virus mundial mientras se grababa, además del anuncio de que Diego Luna no volvería para su papel de antagonista y la salida del showrunner Eric Newman, quien era uno de los principales gestores del concepto.

Así y todo, adelanta (spoiler del segundo ciclo): “Walt capturó a Miguel Félix Gallardo en la última temporada, entonces es una suerte de continuación de lo que pasó para mostrar todas las cosas que él decía que sucederían tras eso”.

“Es algo fresco, no te diré a quién estaremos persiguiendo realmente, pero hay nuevos personajes interesantes. Y así también hay otras líneas que no tienen que ver necesariamente con el narcotráfico y estas se van a explorar”, finaliza.