Sueños de Dalí: Todo lo que sabemos hasta ahora del primer disco de Paloma Mami

En la parte superior, un caballo, un auto y una especie de violonchelo emergen de lo que parece ser una roca blanca. Abajo, un hombre y una mujer abrazados que representan a Salvador Dalí y a su esposa coronan la onírica escena. “Maison Pour Érotomane” (1932), una de las joyas perdidas del genio español -redescubierta en los últimos años tras estar décadas en manos de una coleccionista argentina-, es la imagen que Paloma Mami (21) ha escogido para darle a sus seguidores una idea de lo que será su esperado primer disco.

Y aunque todavía no está del todo clara la vinculación entre el debut discográfico de la gran estrella chilena de la música urbana y la obra de uno de los grandes pintores del siglo XX (¿será un álbum surrealista? ¿Lo considera su autora una especie de rareza perdida?), la propia cantante adelantó que su LP llevará por título “Sueños de Dalí” y que desde hoy sus fans podrán comenzar a reservar las primeras copias.

¿Qué se puede esperar de uno de los lanzamientos que más expectativas y rumores han generado en el último tiempo en la música chilena? Si bien los detalles del trabajo siguen siendo celosamente guardados por la cantante y su equipo, la propia Paloma Castillo -su verdadero nombre- ha dado luces de que el álbum está prácticamente listo desde hace meses, pero que su publicación se ha sido moviendo para no toparse con los últimos lanzamientos y videoclips de la artista. Entre ellos, los singles que sacado en el último año, como “Goteo” y “For ya” -dos tracks que debiera incluir el disco- además de “QueloQue”, su colaboración con Major Lazer, el popular proyecto de electrónica comandado por el DJ estadounidense Diplo.

Así, la fecha de salida de “Sueños de Dalí” está contemplada para mediados de marzo, bajo etiqueta de Sony Music Latin, la filial consagrada a las figuras pop de alcance continental la casa disquera. La misma que hace tres décadas fichó a la chilena Myriam Hérnandez y con la que Paloma Mami firmó en 2018, luego de lanzar el éxito “Not steady”, alzarse como una de las figuras más promisorias del pop urbano hecho en Chile, y consagrarse como una de las figuras locales de mayor éxito en radios y plataformas.

Tras una temporada de pandemia y encierro en Puerto Rico que la solista aprovechó para finiquitar los detalles del disco (“he trabajado con productores de Chile, de Los Angeles, del Caribe”, detalló a Culto en mayo pasado), la artista actualmente volvió a instalarse en Chile, desde donde esta tarde (16.00 horas) estrenará en plataformas un nuevo adelanto de su álbum, titulado “Religiosa”.

Major Lazer y Paloma Mami

En cuanto al tracklist y al resto de los detalles del trabajo de estudio, el misterio continúa, aunque no se descarta que el LP incluya once canciones, el número de la suerte de la estrella nacida en Manhattan el 11/11 de 1999.

Por ahora, la autora se ha encargado de dejar en claro la importancia que tiene este debut discográfico para su carrera -aun en una industria donde los álbumes ya no parecen pesar tanto como las canciones sueltas- así como la variedad estilística que espera plasmar en este. Siguiendo la tónica de lo que ha sido su breve pero meteórica carrera musical, Paloma Mami avanza en base a su instinto y toma sus propias decisiones, según subrayan desde su equipo de trabajo.

“Me siento muy agradecida por lo que he podido lograr en estos dos últimos años, pero sin duda esto es el comienzo para mí”, declaraba a este medio en noviembre del año pasado. “Tuve dos comienzos en realidad, uno donde mis fans y el público solo vieron un poco de mí, un “sneak peak”, donde estaba aprendiendo y observando la música. Y ahora también es mi nuevo comienzo, donde en verdad pueden ver lo que está dentro de mi cabeza, lo que siento. Aún sigo estudiando de esto y aprendiendo cada día”.

“Es sumamente importante para mí (el disco), por eso me demoro tanto en sacarlo”, agregó en la misma entrevista. “Por primera vez tengo la oportunidad de expresar mi arte. Yo sé lo importante que es un disco para un fanático (a) o hasta para un crítico, entonces me tomo mi tiempo y me aseguro de poner mucho pensamiento y más que nada pasión en ello”.